Патриарх Кирилл по ошибке назвал Путина Владимиром Васильевичем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл оговорился в обращении к президенту России Владимиру Путину. В ходе пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия—Африка предстоятель РПЦ перепутал отчество российского президента, но спустя некоторое время исправил ошибку.

«Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Васильевич… Точнее, Владимир Владимирович, президент Российской Федерации»,— отметил патриарх. Видео опубликовало в Telegram-канале RIA Kremlinpool. Российский президент улыбнулся оговорке патриарха, но не стал ее как-либо комментировать.

В Санкт-Петербурге 27–28 июля проходит второй саммит Россия—Африка, на который прибыли делегации 49 стран Африканского континента. На его полях Владимир Путин накануне уже встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом Банка БРИКС (Нового банка развития) Дилмой Руссефф.

О переговорах Владимира Путина с прибывшими в Санкт-Петербург африканскими лидерами читайте в репортаже Андрея Колесникова «Афророссияне».

Александр Кислов