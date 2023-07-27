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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин выступит с заявлением для прессы по итогам саммита Россия—Африка

Президент России Владимир Путин выступит со специальным заявлением для представителей СМИ после завершения саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сама встреча в верхах (то, что и называется саммитом, это будет завтра, 28 июля). Президент Путин в своем заявлении для СМИ об итогах саммита расскажет. Заявление, как ожидается, будет в пятницу, тоже 28 июля»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-колла.

По его словам, сегодня, 27 июля, Владимир Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии Экономического и гуманитарного форума, который проходит в Петербурге на полях саммита Россия—Африка.

В Санкт-Петербурге 27-28 июля проходит второй саммит Россия—Африка, на который прибыли делегации 49 стран Африканского континента. На его полях Владимир Путин накануне уже встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом банка БРИКС (Нового банка развития) Дилмой Руссефф.

О переговорах Владимира Путина с прибывшими в Санкт-Петербург африканскими лидерами читайте в репортаже Андрея Колесникова «Афророссияне».

Александр Кислов

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