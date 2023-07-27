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Новый Mitsubishi L200 получил гоночную версию

Компания Mitsubishi представила гоночную версию нового пикапа L200, который на некоторых рынках представлен под именем Triton.

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Mitsubishi Triton Ralliart AXCR

Mitsubishi Triton Ralliart AXCR

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Triton Ralliart AXCR

Mitsubishi Triton Ralliart AXCR

Фото: Mitsubishi

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Mitsubishi Triton Ralliart AXCR

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Triton Ralliart AXCR

Фото: Mitsubishi

Автомобиль будет участвовать в гонке Asia Cross Country Rally, которая пройдет из Таиланда в Лаос в августе этого года. Пикап подготовлен заводской командой Team Mitsubishi Ralliart в соответствии с требованиями Международной автофедерации FIA для техники класса Group T1.

Помимо наличия обязательных элементов безопасности пикап получил облегченные кузовные панели из углепластика (в грузовом отсеке появились крепления для запасных колес), спортивную подвеску, новые колеса Work с внедорожными покрышками Yokohama. Гоночный вариант L200 оснащен 2,4-литровым турбодизелем мощностью 205 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, премьера дорожного Mitsubishi L200 последнего поколения состоялась в июле 2023 года.

Максим Вершинин

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