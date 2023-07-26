Mitsubishi показала новое поколение пикапа L200

Компания Mitsubishi официально представила новое поколение пикапа L200, который на некоторых рынках представлен под именем Triton.

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Автомобиль шестого поколения получил полностью новую раму, которая стала прочнее, переработанную подвеску — новая на двойных поперечных рычагах спереди и обновленную с листовыми рессорами сзади. Заявлено, что у пикапа на 45 мм снижена погрузочная высота, а сама модель стала длиннее, шире и выше предшественника.

Новый L200 имеет полностью новый кузов, выполненный в фирменном стиле современных Mitsubishi, а сам пикап доступен с тремя версиями кабины: однорядная Single Cab, полуторной Club Cab и двухрядной Double Cab. Переработан интерьер, который получил не только новый дизайн, но и более качественные материалы отделки и более богатое оснащение.

Для пикапа предусмотрен новый 2,4-литровый турбодизель в трех — 150 л.с., 185 л.с. и 205 л.с. — вариантах мощности. Мотор сочетается с новой 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Новинка доступна с задним приводом, жестко-подключаемым полным приводом Easy Select и фирменным полным приводом Super Select 4WD-II в топовых версиях.

Флагманские варианты L200 могут иметь межосевой дифференциал повышенного трения, понижающую передачу, пять внедорожных режимов электроники и систему AYC, которая подтормаживает внутреннее переднее колесо для уменьшения радиуса поворота.

Выпуск Mitsubishi L200 будет налажен в Таиланде до конца 2023 года. Позднее появится внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на базе пикапа, электрическая версия пикапа, а также пикапы Nissan Navara и Renault Alaskan следующего поколения на базе представленной новинки.

Максим Вершинин

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