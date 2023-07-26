Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Mitsubishi показала новое поколение пикапа L200

Компания Mitsubishi официально представила новое поколение пикапа L200, который на некоторых рынках представлен под именем Triton.

Предыдущая фотография
Mitsubishi Triton GLS

Mitsubishi Triton GLS

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Triton GLS

Mitsubishi Triton GLS

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Triton GLS

Mitsubishi Triton GLS

Фото: Mitsubishi

Следующая фотография
1 / 3

Mitsubishi Triton GLS

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Triton GLS

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Triton GLS

Фото: Mitsubishi

Автомобиль шестого поколения получил полностью новую раму, которая стала прочнее, переработанную подвеску — новая на двойных поперечных рычагах спереди и обновленную с листовыми рессорами сзади. Заявлено, что у пикапа на 45 мм снижена погрузочная высота, а сама модель стала длиннее, шире и выше предшественника.

Новый L200 имеет полностью новый кузов, выполненный в фирменном стиле современных Mitsubishi, а сам пикап доступен с тремя версиями кабины: однорядная Single Cab, полуторной Club Cab и двухрядной Double Cab. Переработан интерьер, который получил не только новый дизайн, но и более качественные материалы отделки и более богатое оснащение.

Для пикапа предусмотрен новый 2,4-литровый турбодизель в трех — 150 л.с., 185 л.с. и 205 л.с. — вариантах мощности. Мотор сочетается с новой 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Новинка доступна с задним приводом, жестко-подключаемым полным приводом Easy Select и фирменным полным приводом Super Select 4WD-II в топовых версиях.

Флагманские варианты L200 могут иметь межосевой дифференциал повышенного трения, понижающую передачу, пять внедорожных режимов электроники и систему AYC, которая подтормаживает внутреннее переднее колесо для уменьшения радиуса поворота.

Выпуск Mitsubishi L200 будет налажен в Таиланде до конца 2023 года. Позднее появится внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на базе пикапа, электрическая версия пикапа, а также пикапы Nissan Navara и Renault Alaskan следующего поколения на базе представленной новинки.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...