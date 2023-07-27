Володин назвал поставленное ВСУ западное оружие неэффективным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время «многие страны перестанут закупать оружие у стран коллективного Запада», так как оно показало свою неэффективность в ходе боевых действий на Украине. По словам господина Володина, никакое западное оружие не сможет оказать серьезное влияние на ход военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спикер ГД отметил, что в настоящее время украинские власти во главе с президентом страны Владимиром Зеленским надеются на «чудо-оружие» от западных партнеров, которое «решит все проблемы».

«Сначала это были американские гаубицы "три топора", потом — "хаймерсы", затем "леопарды" и "брэдли"... Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой»,— сообщил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Как полагает председатель нижней палаты российского парламента, никакого влияния на ситуацию в зоне СВО западное оружие не оказало.

В мае сообщалось, что с начала военной операции РФ на Украине США поставили ВСУ военную помощь на общую сумму $35,7 млрд. Такую оценку дали в Пентагоне. Согласно опубликованной справке, со дня вступления Джо Байдена в должность президента и до начала боевых действий Вашингтон передал Киеву военную помощь на сумму около $700 млн. С начала военной операции США обязались выделить Украине среди прочего 60 тыс. снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», 38 артиллерийских мобильных комплексов HIMARS, 109 боевых машин пехоты Bradley и 31 танк Abrams.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов