Володин назвал поставленное ВСУ западное оружие неэффективным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время «многие страны перестанут закупать оружие у стран коллективного Запада», так как оно показало свою неэффективность в ходе боевых действий на Украине. По словам господина Володина, никакое западное оружие не сможет оказать серьезное влияние на ход военных действий на Украине.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Спикер ГД отметил, что в настоящее время украинские власти во главе с президентом страны Владимиром Зеленским надеются на «чудо-оружие» от западных партнеров, которое «решит все проблемы».
«Сначала это были американские гаубицы "три топора", потом — "хаймерсы", затем "леопарды" и "брэдли"... Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой»,— сообщил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Как полагает председатель нижней палаты российского парламента, никакого влияния на ситуацию в зоне СВО западное оружие не оказало.
В мае сообщалось, что с начала военной операции РФ на Украине США поставили ВСУ военную помощь на общую сумму $35,7 млрд. Такую оценку дали в Пентагоне. Согласно опубликованной справке, со дня вступления Джо Байдена в должность президента и до начала боевых действий Вашингтон передал Киеву военную помощь на сумму около $700 млн. С начала военной операции США обязались выделить Украине среди прочего 60 тыс. снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», 38 артиллерийских мобильных комплексов HIMARS, 109 боевых машин пехоты Bradley и 31 танк Abrams.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».