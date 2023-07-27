В центре Екатеринбурге продали право аренды на сквер за 22 млн рублей

В Екатеринбурге на торгах продали право аренды на сквер на Луначарского, 173а. Как указано на сайте «Федресурс», право аренды было выкуплено за 22 млн руб. Победителем торгов признано ООО «ЮК Барристер», зарегистрированное в Екатеринбурге на Сиреневом бульваре. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания занимается деятельностью в области права, ее директором и бенефициаром является Николай Безсалий. На торгах от имени компании в качестве агента действовало ООО «ТБанкрот.Ру» из Ижевска.

Напомним, земельный участок ранее арендовала компания «РГС Недвижимость», компания находится в стадии банкротства. Новому арендатору достался участок площадью 7,9 тыс. кв. м рядом с памятником архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова». Отметим, что ранее участок выставляли на торги за 49,3 млн руб., но их признали несостоявшимися, так как никто не подал заявки на участие.

Мария Игнатова

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