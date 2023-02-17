В центре Екатеринбурге не смогли продать право аренды на сквер за 49 млн рублей

В Екатеринбурге не смогли продать на торгах право аренды на сквер на Луначарского, 173а. Как указано на «Федресурсе», торги признали не состоявшимися так как никто не подал заявки на участие.

Земельный участок арендовала компания «РГС Недвижимость», компания находится в стадии банкротства. На торги выставляли 0,8 гектара земли рядом с памятником архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова». Участок выставляли на торги за 49,3 млн руб.

Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель екатеринбургского офиса юрфирмы Арбитраж.ру Артем Комсюков, сам по себе факт признания несостоявшимися торгов свидетельствует только о невозможности продажи имущества по указанной цене. «Закон о банкротстве не ограничивает конкурсного управляющего в возможности неоднократного проведения торгов посредством публичного предложения. Соответственно, в настоящем случае имеется возможность вторичного проведение торгов посредством публичного предложения, например, с установлением начальной цены в размере той, на которой завершилась первая публичка», — прокомментировать господин Комсюков, добавив, что это имущество может забрать любой из кредиторов в счет погашения своего требования по установленной цене отсечения, уплатив иным кредитором соответствующую их требованию пропорцию.

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