Shell повышает дивиденды на 15%

Shell увеличит распределение прибыли акционерам до 30–40% от операционных денежных потоков с нынешних 20–30%. Это включает в себя увеличение дивидендов на 15% со второго квартала с выплатой в сентябре и расширение программы обратного выкупа акций с $4 млрд до $5 млрд во втором полугодии 2023-го. Об этом заявил глава Shell Ваэль Саван, представляя новую финансовую программу компании.

В компании ожидают, что сосредоточение усилий на достижении показателей и на финансовой дисциплине позволит повысить выплаты акционерам. Между тем руководство Shell пересмотрело планы сокращения добычи нефти к 2030 году на 20%, хотя практически уже приблизилась к заявленным ранее показателям. В первом квартале Shell добывала около 1,5 млн баррелей в день. Компания намерена удерживать добычу на одном уровне до 2030 года, а также расширять газодобывающий бизнес, чтобы сохранить позицию крупнейшего игрока на рынке сжиженного природного газа.

Алена Миклашевская