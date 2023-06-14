Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Shell повышает дивиденды на 15%

Shell увеличит распределение прибыли акционерам до 30–40% от операционных денежных потоков с нынешних 20–30%. Это включает в себя увеличение дивидендов на 15% со второго квартала с выплатой в сентябре и расширение программы обратного выкупа акций с $4 млрд до $5 млрд во втором полугодии 2023-го. Об этом заявил глава Shell Ваэль Саван, представляя новую финансовую программу компании.

В компании ожидают, что сосредоточение усилий на достижении показателей и на финансовой дисциплине позволит повысить выплаты акционерам. Между тем руководство Shell пересмотрело планы сокращения добычи нефти к 2030 году на 20%, хотя практически уже приблизилась к заявленным ранее показателям. В первом квартале Shell добывала около 1,5 млн баррелей в день. Компания намерена удерживать добычу на одном уровне до 2030 года, а также расширять газодобывающий бизнес, чтобы сохранить позицию крупнейшего игрока на рынке сжиженного природного газа.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...