«Лента» планирует купить уральскую сеть магазинов «Монетка»

Федеральный ритейлер «Лента», основным акционером которого является «Севергрупп» Алексея Мордашова, ведет переговоры о покупке уральской сети магазинов «Монетка». Об этом «Ъ» рассказали источник на рынке ритейла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В случае заключения сделки магазины «Монетки» будут работать под тем же брендом. Кроме того, такое же названия могут получить супермаркеты пермской сети «Семья», которую «Лента» выкупила в 2021 году за 2,45 млрд руб.

«Монетка» была основана в 2001 году в Екатеринбурге. В данный момент сеть управляет 2,01 тыс. дискаунтеров общей площадью почти 590 тыс. кв. м в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах УрФО. Помимо этого, у уральской сети есть четыре распределительных центра общей площадью 24 тыс. кв. м. По оценке «Infoline-Аналитики», выручка компании в 2022 году составила 177,7 млрд руб., что на 28% больше, чем годом ранее.

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