«Лента» монетизируется

«Лента» миллиардера Алексея Мордашова, вышедшая на Урал два года назад после покупки небольшой местной сети «Семья», планирует расширить свое присутствие в этой части страны. Теперь ритейлер рассматривает возможность приобретения оператора более 2 тыс. дискаунтеров «Монетка» в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах, чья рентабельность выше, чем у ряда федеральных игроков рынка. В случае закрытия сделки «Ленте» предстоит интегрировать торговые точки в свой общий бизнес. Однако, как говорят эксперты, прежние результаты этого процесса после покупки компанией других сетей, включая Billa, оказались ниже ожидаемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О том, что «Лента», где основным акционером является «Севергрупп» Алексея Мордашова, начала переговоры по покупке основанной в 2001 году в Екатеринбурге сети «Монетка», рассказал источник “Ъ” на региональном рынке ритейла. Эту информацию подтвердили два собеседника “Ъ” из федерального сегмента ритейла. Планируется, что магазины «Монетки» продолжат работать под этим брендом, это же название получат и супермаркеты сети «Семья» в Перми, приобретенной «Лентой» в 2021 году за 2,45 млрд руб., поясняет один из собеседников “Ъ”.

Сеть «Монетка» управляет 2,01 тыс. дискаунтеров общей площадью почти 590 тыс. кв. м в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах Уральского федерального округа. У компании также четыре распределительных центра на 24 тыс. кв. м. По оценке «Infoline-Аналитики», выручка компании в 2022 году составила 177,7 млрд руб., что на 28% больше год к году, в первом квартале 2023 года — 46,6 млрд руб., рост на 11,4%. Владелец «Монетки» — Роман Заболотнов, продавший в 2020 году X5 Group другую свою сеть — «Райт».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость бизнеса «Монетки» максимум в 100 млрд руб. Но сделка с «Лентой», если стороны ее закроют, может пройти и в ценовом коридоре 60–70 млрд руб., не исключает он. Эксперт называет «Монетку» одной из быстрорастущих региональных FMCG-сетей.

Так, в 2022 году, по данным «Infoline-Аналитики», рентабельность валовой прибыли компании составила 27,2% против 26% годом ранее. Для сравнения: у самой «Ленты», которая по всей стране на конец 2022 года управляла почти 820 гипермаркетами и магазинами малых форматов, этот показатель в 2022 году составил 22,5%. У ряда федеральных ритейлеров рентабельность по валовой прибыли также оказалась ниже, чем у «Монетки»: у «Красного & Белого» — 21,6%, у Metro — 21,9%, у «Светофора» — 12%.

Сделки M&A — логичное продолжение стратегии «Ленты» по удвоению продаж, до 1 трлн руб. (в 2022 году было 537 млрд руб.), говорит господин Бурмистров. В свою очередь, региональным ритейлерам, по словам основателя сети «Жизньмарт» Ивана Зайченко, становится сложнее конкурировать даже на своих рынках с федеральными операторами. Ссылаясь на данные Федеральной антимонопольной службы, эксперт отмечает, что основную долю рынка в городах-миллионниках сейчас в основном занимают магазины «Магнит» и «Пятерочка» (входит в X5 Group).

Господин Зайченко объясняет интерес «Ленты», развивающей в том числе гипермаркеты, падающей популярностью такого формата и перетоком покупателей в магазины у дома, которыми управляет «Монетка». При закрытии сделки «Ленте» предстоит интегрировать «Монетку» в свой общий бизнес, но итоги этого процесса, судя по прежним приобретениям ритейлера, включая сети «Семья» и Billa, не давали ожидаемого результата, отмечает Михаил Бурмистров. Около 160 магазинов Billa «Лента» выкупила в 2021 году.

Впрочем, продолжает эксперт, в последнее время ритейлер укрепляет топ-менеджмент, который должен переформатировать процесс интеграции приобретаемых активов. Так, руководителем малых форматов «Ленты» стал Альберт Поршнев, до этого являвшийся директором по интеграции в «Магните».

Сделок M&A в FMCG-ритейле будет еще больше, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Несмотря на кризис в экономике, в этом сегменте розницы выручка, по крайней мере, будет оставаться стабильной, что потенциально вызывает интерес у инвесторов, добавляет он. В свою очередь, отмечает эксперт, ритейлеры будут укрупняться и увеличивать количество магазинов, а самый простой путь — это покупка уже существующих сетей.

Евгения Ахмедова, Пермь; Мария Игнатова, Екатеринбург; Халиль Аминов