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Коммерсантъ FM
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Операционная прибыль Samsung во втором квартале упала на 95% в годовом выражении

Операционная прибыль Samsung Electronics за второй квартал (с апреля по июнь) 2023 года составила 668,5 млрд. вон (около $525,3 млн), что ниже того же показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает AFP со ссылкой на отчет компании. В Samsung снижение прибыли связывают с низким спросом на чипы памяти.

Агентство отмечает, что объем операционной прибыли за второй квартал текущего года — самый низкий показатель квартальной прибыли компании с первого квартала 2009 года. Чистая прибыль за отчетный период упала в Samsung на 84,5% год к году — до 1,72 трлн вон, а объем продаж снизился на 22,3% — до 60 трлн. вон.

«Ожидается, что во второй половине года мировой спрос будет постепенно восстанавливаться, что должно привести к улучшению доходов за счет компонентного бизнеса»,— отметила пресс-служба Samsung.

7 июля южнокорейская компания опубликовала предварительные финансовые результаты за второй квартал. Тогда уровень падения операционной прибыли был оценен в 96%.

Во время пандемии, когда спрос на ПК и другую технику вырос, производители стали наращивать запасы чипов памяти. Однако теперь эти запасы стали скорее проблемой, провоцируя падение спроса на чипы и цен на них. Еще в апреле Samsung сообщила о планах существенного сокращения производства чипов памяти.

Эрдни Кагалтынов

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