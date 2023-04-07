Samsung закончила первый квартал с самой низкой прибылью с 2009 года

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics опубликовала предварительные данные о выручке и прибыли за первый квартал. Выручка сократилась на 19%, составив 63 трлн вон ($47 млрд). Но особенно сильно упала операционная прибыль компании: она снизилась на 96%, до 600 млрд вон ($456 млн). Это самая низкая квартальная прибыль Samsung с 2009 года. Окончательные данные за квартал компания должна представить позже в апреле.

При этом после публикации отчетности акции Samsung выросли на 4,3%. Так инвесторы отреагировали на сделанное одновременно с публикацией отчетности заявление руководства компании о планах существенного сокращения производства чипов памяти. Как и многие другие компании, в условиях дефицита полупроводников Samsung, один из мировых лидеров этой отрасли, в 2021 году стала наращивать их производство. Теперь из-за роста производства со стороны многих компаний и некоторого снижения спроса на электронику из-за инфляции и макроэкономических сложностей отрасль столкнулась уже с избытком чипов.

По подсчетам экспертов, убытки подразделения Samsung по производству чипов в первом квартале составили несколько миллиардов долларов. Скорее всего, убытки у подразделения будут и во втором квартале, так как сейчас запасы компании находятся на рекордном уровне при не слишком высоком спросе. Цены на разные типы чипов памяти уже снизились на 10–20%. Samsung не сообщила, насколько существенно она сократит производство чипов. По мнению аналитика компании Macquarie Дэниела Кима, скорее всего, производство будет снижено более чем на 25%. «Samsung стоило присоединиться к сокращению производства раньше, но теперь она посылает четкий сигнал рынку и покупателям чипов памяти»,— отметил он.

Яна Рождественская