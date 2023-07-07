Samsung сообщил о снижении прибыли на 96%

Южнокорейская корпорация Samsung опубликовала предварительные финансовые данные за второй квартал. Компания сообщила о снижении операционной прибыли на 96%, до 600 млрд вон ($460 млн). Это самая низкая квартальная прибыль с 2009 года. Выручка Samsung за квартал снизилась на 17,4%, составив 63,75 трлн вон ($48,8 млрд). Результаты компании находятся примерно на уровне прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv. Окончательные данные за квартал Samsung опубликует 27 июля.

Столь резкое снижение прибыли связано в первую очередь с сокращением спроса на чипы памяти. Во время пандемии, когда спрос на ПК и другую технику вырос, производители стали наращивать запасы чипов. Однако теперь эти запасы стали скорее проблемой, провоцируя падение спроса на чипы и цен на них. Еще в апреле Samsung сообщила о планах существенного сокращения производства чипов памяти.

Однако, по мнению аналитиков, в средне- и долгосрочной перспективе ситуация скорее на пользу Samsung. По словам директора по исследованиям компании Hyundai Motor Securities Грега Ро, цены на чипы памяти восстановятся к четвертому кварталу, а со второй половины 2024-го ожидается двузначный рост. «В отличие от конкурентов Samsung собирается поддерживать инвестиции в чипы памяти в этом году, это окупится в 2025 году наращиванием доминирования на рынке», — считает он.

Акции Samsung снизились сегодня на 2,4%.

Яна Рождественская