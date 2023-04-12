Прошедшие отбор кандидаты на пост мэра Томска поочередно отказались от участия в непрямых выборах. Избрание нового главы города отложено минимум на три месяца. Ранее политологи не исключали, что из-за многопартийности томской думы необходимые для победы 25 голосов не сможет получить ни кандидат от КПРФ Максим Лучшев, ни беспартийный и.о. мэра Михаил Ратнер. Признавая конкурс несостоявшимся, депутаты снова подняли вопрос о возможности выбора градоначальника простым большинством, но в комитете по регламенту назвали это маловероятным из-за нехватки времени на внесение изменений в устав города.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. мэра Томска Михаил Ратнер (слева) заявил, что не готов стать главой города «любой ценой», и отказался от «безальтернативных выборов»

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ И. о. мэра Томска Михаил Ратнер (слева) заявил, что не готов стать главой города «любой ценой», и отказался от «безальтернативных выборов»

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Конкурс по выбору мэра Томска, который должен был пройти во вторник на очередной сессии городской думы, признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов. Свои кандидатуры отозвали отобранные конкурсной комиссией депутат томской облдумы от КПРФ Максим Лучшев и беспартийный и.о. главы города Михаил Ратнер, который неоднократно принимал участие в собраниях регионального отделения «Единой России» (ЕР).

Непрямые выборы были организованы в Томске впервые, после того как в декабре 2022 года по инициативе единороссов в уставе города закрепили отказ от прямой процедуры голосования. Всего на участие в конкурсе на пост мэра поступили восемь заявок. Выбор из двух отобранных комиссией кандидатов предстояло сделать гордуме. При этом для победы кандидат должен был набрать не менее 25 голосов (две трети от списочного состава депутатов). В гордуме Томска «Единой России» принадлежат 11 мандатов, КПРФ — восемь, «Яблоку» — четыре, «Справедливой России» — три, «Новым людям» и ЛДПР — по два, Партии роста — один. Еще шесть депутатов объединены в три группы по два человека в каж­дой.

«Это решение осмысленное, ответственное и продуманное. Уверен, что принесу больше пользы Томску в другом качестве»,— прокомментировал „Ъ-Сибирь“ самоотвод господин Лучшев. Решение кандидата-коммуниста нашло одобрение у губернатора Томской области, секретаря реготделения ЕР Владимира Мазура. «Знаю о принятом решении Максима Лучшева. Это решение уважаю и поддерживаю. Опыт, знания и энергия Максима Алексеевича обязательно найдут применение в Томске»,— процитировал его утром во вторник официальный Telegram-канал администрации региона.

Пояснять причины своего решения Максим Лучшев не стал. «Не указана причина»,— ответил на соответствующий вопрос представителя фракции «Яблоко» Василия Еремина председатель гордумы Чингис Акатаев, зачитавший депутатам на сессии обращение господина Лучшева.

Выступавший следом Михаил Ратнер был более конкретен, подчеркнув, что для него принципиально важно не только «что», но и «как». «Я бы не хотел стать мэром любой ценой. Когда безальтернативная ситуация, я считаю, это неправильно, не по-томски. Поэтому я снимаю свою кандидатуру, обращаюсь к вам с просьбой скорейшим образом назначить повторное рассмотрение и считаю, что мэр должен быть выбран на альтернативной основе»,— сказал он. Гос­подин Ратнер также поблагодарил весь депутатский корпус за почти два месяца встреч и переговоров в рамках конкурса, упомянул без подробностей сопровождавшие выборный процесс «интриги, подковерные игры и даже целые инсценировки». «Часто мы спорим, является ли наш город умным или неумным. Но то, что он нескучный, — это точно. Сегодняшняя ситуация — яркое тому подтверждение»,— дал он оценку произошедшим событиям.

Господин Акатаев не оставил без пикировки высказывания господина Ратнера про интриги в стенах гордумы: «Если будет достойная кандидатура, я совершенно убежден, что нужное число голосов мы наберем. Никаких интриг и инсценировок здесь не было. Этим больше занималась, видимо, администрация Томска в своей боязни не достичь этой цели». Отдельно спикер-единоросс обратился к коммунистам: «Если еще пять-шесть таких конкурсов пройдет, я думаю, вы точно займете пять-шесть ключевых мест в области и городе. Поэтому можете своей тактики дальше придерживаться».

Для депутатов томской думы решение кандидатов стало неожиданным. «Для меня это было полным шоком. Я очень расстроен, что все сдвигается. Неопределенность будет длиться до сентября»,— сказал депутат Евгений Каверзин («Яблоко»). Кандидаты в мэры должны более ответственно подходить к такому вопросу, считает депутат от ЕР Татьяна Богомолова. «Это какое-то баловство — попробовали, попиарились, а у нас потеряно время. Уважения заслуживает, что Михаил Ратнер не стал пользоваться правом единственного претендента и снял свою кандидатуру»,— говорит она.

Зампредседателя комитета по социальным вопросам Алексей Балановский убежден, что из-за политических разногласий в думе получить поддержку двух третей депутатов не сможет ни один даже очень хорошо подготовленный кандидат в мэры. «Я считаю, что пусть не на этот раз, а на следующий, надо все-таки принимать решение об избрании мэра Томска простым большинством голосов, а не квалифицированным. А вот снимать — только квалифицированным»,— сказал он. Василий Еремин от «Яблока» призвал вернуться к прямым выборам мэра.

«Теоретически поправки (для отказа от квалифицированного большинства.— „Ъ“) возможны, но на внесение изменений в устав потребуется больше времени, поэтому, скорее всего, следующая процедура не будет изменена в части количества голосов. Мы просто по времени не успеем»,— сообщил „Ъ-Сибирь“ председатель думской комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев. Вопрос о назначении даты нового конкурса 26 апреля будет рассмотрен комиссией по регламенту, а 10 мая принят на заседании думы. Илья Леонтьев уточнил, что процедура эта небыстрая и займет около трех месяцев.

Самоотвод кандидатов накануне или в день непрямых выборов — не единственный случай в сибирской политике. К примеру, в 2017 году в соседнем Омске также не смогли выбрать нового мэра с первого конкурса. На него заявились 23 кандидата, но позже все прошедшие отбор претенденты отозвали свои заявки: двое из них — бывший министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и вице-губернатор Станислав Гребенщиков — отказались от борьбы за пост мэра по состоянию здоровья, 31-летний индивидуальный предприниматель Андрей Ерошевич взял самоотвод без указания причины.

Выборы мэра в Томске были организованы в спешке и претендовали на заход в тупик в связи с необходи­мостью набрать победителю не менее 25 голосов депутатского корпуса, что в нынешнем составе думы сложно реализовать, считает политолог Анна Юдина. «Каждый новый конкурс будет заходить в тупик, а город еще на не­определенный срок останется без мэра. Допускаю, что в скором времени по этой причине все равно поступит инициатива об изменении процедуры, чтобы победитель был избран без строго определенного количества голосов, необходимых для победы»,— считает она.

Дарья Решетникова