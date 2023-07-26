«Сочи» обыграл «Факел» в матче Фонбет Кубка России

Футболисты «Сочи» победили воронежский «Факел» в матче первого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Прошедшая в Воронеже встреча завершилась со счетом 1:3.

Голы забили: Черов (28)—Силвейра (21), Кравцов (45+3), Заика (78).

Встреча «Оренбурга» с московским ЦСКА — соперников «Сочи» и «Факела» по группе А — закончилась со счетом 0:6. Во втором туре группового этапа «Факел» в гостях сыграет с ЦСКА 9 августа. «Сочи» на выезде встретится с «Оренбургом» 9 августа.

Действующий обладатель Фонбет Кубка России — ЦСКА.

Мария Федотова