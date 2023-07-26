ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче Фонбет Кубка России

Футболисты московского ЦСКА обыграли «Оренбург» в матче первого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Прошедшая в Оренбурге встреча завершилась со счетом 0:6. В ходе игры у хозяев были удалены с поля вратарь и защитник.

Голы забили: Арбузов (12), Зайнутдинов (18), Гайич (22), Чалов (45+1), Кисляк (87), Ермаков (89).

Соперниками команд по группе А являются воронежский «Факел» и «Сочи».

Во втором туре группового этапа «Оренбург» примет «Сочи» 9 августа. ЦСКА в домашнем матче сыграет с «Факелом» 9 августа.

ЦСКА является обладателем Фонбет Кубка России сезона-2022/23.

Мария Федотова