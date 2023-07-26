Лидера пакистанской оппозиции завалили делами

Верховный суд Пакистана в среду отклонил ходатайство бывшего премьер-министра Имрана Хана о прекращении процесса над ним по обвинению в незаконной продаже подарков иностранных лидеров. Кроме того, Избирательная комиссия готовится предъявить экс-премьеру обвинение в оскорблении ее должностных лиц. Судебное преследование лидера оппозиции набирает обороты с приближением осенних парламентских выборов, по итогам которых партия Имрана Хана «Движение за справедливость» намерена вернуться во власть. На кону и внешняя политика страны. В то время как Имран Хан на посту премьера пытался уйти из-под влияния США и нанес визит в Россию, новые власти развернули страну к Западу и оказывают поддержку Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан (в центре)

Фото: Akhtar Soomro/File Photo, Reuters Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан (в центре)

Фото: Akhtar Soomro/File Photo, Reuters

Имран Хан, возглавляющий ведущую оппозиционную партию «Движение за справедливость», продолжает получать удары по репутации. В среду Верховный суд отклонил ходатайство политика о прекращении судебного процесса по обвинению в незаконной продаже им государственных подарков. Избирательная комиссия Пакистана ранее обвинила Имрана Хана в продаже 52 ценностей, которые должны были находиться в спецхранилище, и сокрытии информации об этом. Господин Хан утверждал, что судья предвзят, однако к этому доводу не прислушались.

Днем ранее, во вторник, политик предстал перед специальным трибуналом Избирательной комиссии Пакистана по обвинению в оскорблении ее председателя Сикандара Султана Раджи и еще нескольких чиновников — всех их на одном из митингов оппозиционер назвал «личными слугами» премьер-министра страны Шахбаза Шарифа. После кратких слушаний трибунал принял решение 2 августа предъявить экс-премьеру официальные обвинения.

В тот же день Имран Хан предстал перед Федеральным агентством расследований (надзорный орган, рассматривающий обвинения против должностных лиц) после выдвинутого против него обвинения в разглашении государственной тайны. Ранее глава МВД Рана Санаулла заявил, что Имран Хан якобы обнародовал секретную переписку между послом Пакистана в Вашингтоне и дипломатическим ведомством страны. Глава МВД, на протяжении последних месяцев не оставлявший попыток добиться ареста экс-премьера по ранее выдвинутым против него другим обвинениям, сослался на прошлогодний инцидент на одном из митингов. Обращаясь к своим сторонникам, Имран Хан тогда держал в руках некий документ и рассуждал о попытках внешнего давления на Пакистан со стороны администрации США (сам документ, впрочем, так и не был опубликован).

А в понедельник экс-премьер сумел избежать ареста и был освобожден под залог Верховным судом по другому делу, связанному с убийством адвоката.

Обращая внимание на «беспрецедентную юридическую неразбериху» вокруг Имрана Хана, пакистанские СМИ напоминают: после отстранения от власти в результате вотума недоверия в парламенте в апреле прошлого года на политика было заведено более 150 судебных дел.

В частности, господин Хан обвиняется в коррупции, терроризме и подстрекательстве к мятежу в связи с массовыми протестами, в ходе которых его сторонники атаковали госучреждения и военные объекты по всей стране. В ходе беспорядков, охвативших страну этой весной, активисты оппозиции применяли против полицейских огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью

Имран Хан возглавлял пакистанское правительство в 2018–2022 годах и был смещен с должности после внезапного распада правящей коалиции. Это произошло через полтора месяца после его визита в Москву, совпавшего с началом спецоперации на Украине.

После отстранения от власти Имран Хан заявил, что стал жертвой заговора внешних сил во главе с США, которых не устраивала его независимая внешняя политика, и призвал сторонников продолжать борьбу с новыми властями, в том числе путем общенациональных акций гражданского неповиновения.

Между тем после более чем годичного этапа политической нестабильности, усугубляющейся критической ситуацией в экономике, Пакистан готовится к новой перезагрузке власти, исход которой становится все более непредсказуемым. Пятилетний срок работы нижней палаты парламента истекает 12 августа. Согласно конституции Пакистана, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после роспуска нижней палаты. Пакистанские СМИ не исключают, что она будет распущена досрочно. Как заявил ранее премьер-министр Шахбаз Шариф, отставка правительства состоится 8 августа, до истечения полномочий парламента. Партия «Движение за справедливость», возглавляемая Имраном Ханом, добивается скорейшего проведения выборов, рассчитывая как можно раньше вернуться к власти.

Предстоящие выборы определят и дальнейшую внешнюю политику страны. В то время как Имран Хан на посту премьера пытался выйти из-под влияния США, правительство Шахбаза Шарифа взяло курс на сближение с Западом. В полной мере эта перемена проявилась в отношении Исламабада к украинскому кризису. На фоне продолжающихся поставок на Украину произведенных в Пакистане боеприпасов на прошлой неделе с первым в истории двусторонних отношений визитом Исламабад посетил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Пакистано-украинские отношения носят долгосрочный и дружеский характер. У нас длинная история взаимодействия в областях торговли и инвестиций, сельскохозяйственного и оборонного сотрудничества, культурных обменов и глубоких межличностных контактов. Мы хотим и дальше развивать сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимную выгоду»,— заявил на брифинге с Дмитрием Кулебой глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари.

Брифинг не обошелся без скандала. По требованию Дмитрия Кулебы корреспондент ТАСС в Исламабаде Руслан Бекниязов был вынужден покинуть пресс-центр МИД Пакистана, несмотря на полученную им ранее аккредитацию. Пакистанская сторона выполнила требования главы украинской дипломатии, несмотря на заверения в равноудаленности Исламабада от сторон украинского конфликта. Комментируя скандал, представитель МИД РФ Мария Захарова возложила вину за него на Киев. «Отказ в аккредитации корреспондента ТАСС может быть расценен только как очередная топорная выходка украинской стороны, которая уже удивления не вызывает. Равно как и непрофессиональное поведение киевских властей, которые ни во что не ставят журналистскую этику»,— заявила госпожа Захарова. И добавила: Киеву не удастся «вбить клин между Москвой и Исламабадом».

Сергей Строкань