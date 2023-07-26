Путин обсудил с президентом Египта проекты в области энергетики

Президент РФ Владимир Путин принял в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Встреча состоялась на полях второго саммита Россия—Африка. Среди прочего лидеры двух стран обсудили сотрудничество в энергетической сфере и торговлю.

«У нас большие такие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду проект по строительству атомной электростанции. Все развивается по плану»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»). В 2022 году товарооборот между Россией и Египтом вырос на 28,8%. «За пять месяцев текущего года прибавил еще 7% к базе прошлого года»,— отметил президент РФ.

Господин ас-Сиси, со своей стороны, заявил о заинтересованности своей страны в развитии двустороннего сотрудничества. «Разумеется, мы заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества с Россией в различных областях»,— сказал он (цитата по ТАСС).

27–28 июля в Санкт-Петербурге проходит второй саммит Россия—Африка, на который прибыли делегации 49 стран Африканского континента. На его полях Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом банка БРИКС (Нового банка развития) Дилмой Руссефф.

О мероприятии читайте в публикации «Ъ» «Вы на саммите за чьих будете».

Мария Федотова