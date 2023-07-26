Путин: государства БРИКС не дружат против, это касается и вопросов финансов

Страны БРИКС не дружат против кого-то, а работают в интересах друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом банка БРИКС (Нового банка развития) Дилмой Руссефф. Он также сказал, что доллар в мировых финансах используется в качестве инструмента политической борьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы»,— заявил господин Путин.

«Ну, члены нашей организации, БРИКС, они не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга»,— продолжил президент РФ. «Это касается и финансовых сфер»,— отметил он.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Госпожа Руссефф была избрана новым главой банка 24 марта 2023 года, в 2011–2016 годах она была президентом Бразилии.

27–28 июля в Санкт-Петербурге проходит второй саммит Россия—Африка. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что на саммит приедут делегации 49 стран Африканского континента, 17 из которых будут представлены на высшем уровне, его слова приводит ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что на саммите будет обсуждаться зерновая сделка.

В рамках саммита Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Вы на саммите за чьих будете».

Мария Федотова