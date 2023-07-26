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Коммерсантъ FM
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Путин начал переговоры с премьер-министром Эфиопии

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Санкт-Петербурге. По словам главы Эфиопии, переговоры с Россией ведутся по вопросам безопасности, экономического сотрудничества и торговли. Господин Ахмед прибыл в Россию для участия в саммите Россия—Африка (27–28 июля).

«Я надеюсь, что мы проведем очень плодотворную дискуссию... Мы очень рады находиться здесь совместно с другими африканскими лидерами для участия в саммите»,— сказал Абий Ахмед (цитата по ТАСС). Он также заявил, что Эфиопия и Россия являются «братскими странами».

Владимир Путин в ходе переговоров заявил, что к приезду Абия Ахмеда был подготовлен пакет документов. Среди них соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий, «дорожная карта» по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами.

Господин Путин также рассказал, что в России продолжается подготовка кадров для Эфиопии, уже более 20 тыс. граждан республики получили образование в российских вузах. «На 2023–2024 годы по просьбе наших эфиопских друзей более чем в три раза увеличили квоту для ваших студентов за счет бюджета Российской Федерации»,— сказал он.

25 июля помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин намерен провести встречи с каждым лидером стран—участниц саммита. Первой в Россию прибыла делегация Буркина-Фасо во главе с президентом Ибрагимом Траоре, также прилетел президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В Санкт-Петербург для участия в саммите Россия—Африка также прибыли министр энергетики Джибути Йонис Али Геди, министр иностранных дел и интеграции гвинейцев за рубежом Мориссанда Куйяте.

Саммит Россия—Африка, запланированный на 27–28 июля в Санкт-Петербурге, является продолжением аналогичной встречи в 2019 году и направлен на глобальный диалог между странами Африканского континента и Москвой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что на саммите будет обсуждаться зерновая сделка.

Подробнее о целях саммита — в материале «Ъ» «Вы на саммите за чьих будете».

Полина Мотызлевская

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