Инвестиции приглашают в отпуск

На горноалтайском курорте Манжерок премьер-министр Михаил Мишустин в среду провел совещание по развитию туризма. Для привлечения инвестиций в отрасль, вклад которой в ВВП оценивается примерно в 4%, власти готовы расширять меры поддержки (включая льготное кредитование строительства гостиниц) и упрощать доступ регионов к субсидиям на финансирование связанных с туризмом программ. Среди проблем отрасли на совещании была отмечена ее низкая рентабельность, пока останавливающая частных инвесторов от вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, председатель правления Сбербанка Герман Греф и председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения всесезонного горнолыжного комплекса «Манжерок» в Горном Алтае

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Слева направо: полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, председатель правления Сбербанка Герман Греф и председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения всесезонного горнолыжного комплекса «Манжерок» в Горном Алтае

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Горный Алтай стал уже привычным местом для проведения больших совещаний по развитию внутреннего туризма — регион принимает правительственную делегацию третий год подряд. На этот раз место было выбрано по-настоящему туристическое — всесезонный курорт Манжерок. Ознакомиться московским гостям предложили не только с недавно построенным пятизвездочным отелем, где премьер осмотрел досуговый центр и сыграл с главой Сбербанка Германом Грефом в аэрохокей (выиграв со счетом 1:0), но и с проектами из разных регионов — от создания глэмпингов, горных и морских курортов до развития придорожной инфраструктуры и парков развлечений.

Особенно «зацепили» премьера как раз последние: как выяснилось во время представления бенефициаром группы компаний «Мантера» Александром Ткачевым проекта такого парка в Ялте, в России совсем не производятся аттракционы. «Почему сейчас нельзя начать с простого, того, что не требует больших инвестиций и даже требований безопасности, и потом потихоньку перейти к более сложным вещам?» — спросил собравшихся премьер и пообещал поручить вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подумать над тем, кто бы из инвесторов мог взяться за «аттракционное» производство. Впрочем, первый претендент нашелся прямо на месте — Михаил Мишустин взял с Александра Ткачева, как с «инвестора со стажем», обещание возглавить этот процесс.

Обсуждение мер для развития туристского сектора продолжилось уже на совещании. Как отметил Михаил Мишустин, за два года в рамках нацпроекта на эти цели было выделено 100 млрд руб.

Необходимость господдержки с экономической точки зрения обосновал Герман Греф: по его словам, «более мультипликативной отрасли не существует», в России вклад туристской сферы в ВВП составляет около 4% и «это хорошая новость для бизнеса, поскольку есть куда расти». Впрочем, сейчас отрасль по факту непривлекательна для вложений: в 2022 году рентабельность капитала, по оценкам Германа Грефа, составила 0,2%, за десять лет — всего 2%.

Поддержка проектам в туристской сфере оказывается в рамках нескольких программ. В том числе при реструктуризации бюджетных кредитов регионам (высвобожденные средства могут направляться, в частности, на инфраструктуру) и в виде специальных казначейских кредитов, за счет которых финансируются инфраструктурные проекты. Также существует пять федеральных субсидий для финансирования региональных программ — например. на поддержку небольших предпринимательских инициатив, обустройство пляжей и маршрутов. Но для каждой из них свои условия конкурса, что, по словам министра экономики Максима Решетникова, создает «достаточно много бюрократической работы ненужной». Для упрощения доступа к деньгам Минэкономики планирует объединить их в единую субсидию.

Как отметил Максим Решетников, чтобы реализовать потенциал внутреннего и въездного туризма, который оценивается в 53 млн новых поездок в год к 2030 году, необходимо наращивать номерной фонд.

Для этого предлагается расширить программу кредитов под 3–5% на строительство гостиниц — проект постановления правительства уже готов и проходит согласование с Минфином. Речь идет о займах до 70 млрд руб. — преимущественно на строительство круглогодичных отелей площадью не менее 5 тыс. кв. м и от 120 номеров (см. «Ъ» от 8 августа 2022 года). Теперь планируется сделать акцент на поддержке строительства трех- и четырехзвездочных отелей, также в программу планируется включить строительство так называемых туристических магнитов — парков развлечений и инфраструктуры горнолыжных курортов. «Это расходы за пределами 2026 года, но просим принять решение сейчас»,— обратился к премьеру министр и добавил, что это позволит привлечь в отрасль до 400 млрд руб.

Обсуждалась на совещании и транспортная доступность — в части развития дорожной и придорожной инфраструктуры. Михаил Мишустин призвал активнее использовать, например, при строительстве многофункциональных зон дорожных сервисов механизмы государственно-частного партнерства. Для этого, впрочем, необходимо подготовить нормативную базу, а также синхронизировать региональную инфраструктуру с федеральными трассами.

Евгения Крючкова, Горно-Алтайск