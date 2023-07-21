Минфин присмотрится к турсбору

Власти усомнились в целесообразности туристического сбора. Как пишут «Ведомости», Минфин намерен изучить, насколько эксперимент с внедрением этого инструмента успешен. С 2018 года в тестовом режиме его ввели в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Предполагается, что за каждый день проживания в отеле, гостинице или санатории отдыхающие обязаны платить взнос, размер которого установлен местными властями. Впрочем, он не может превышать 100 руб. в сутки. Ожидается, что с 1 августа сбор введут и в Санкт-Петербурге. Исследовав этот опыт, власти по итогам 2024 года намерены принять решение, сохранять ли такую практику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вместе с тем в Минфине уже сообщили, что выявили недостатки, в частности, отсутствует единый администратор, а сама процедура непрозрачна. В свою очередь, управляющий сети отелей Anapa-Sochi Family Владимир Иванов считает, что претензии к существующей системе преувеличены:

«Администрирование этого курортного сбора никаких сложностей не составляет. Кассир при заселении клиентов в гостинцу получает эти деньги. Бухгалтер периодически отсылает отчет о суммах собранного курортного сбора, для него это лишние 15 минут работы в квартал. Правительство могло бы найти более интересные темы, чтобы уделить им свое время.

Что касается эффективности этого сбора, то, по моему мнению, он заметен. Если он действительно тратится на указанные цели, то его можно и оставить.

Он никому жить не мешает, тем более что это копеечные суммы, на самом деле: 30 руб. с взрослого человека в день в Анапе, 50 руб. — в Сочи. Даже смешно об этом говорить.

Туристы не обращают на него внимания, спокойно его платят, а объекты размещения затем эти суммы перечисляют в бюджет. При этом нас легко проконтролировать. Есть вся информация о количестве гостиниц и их клиентах, даты заезда и выезда и так далее. Если кто-то освобожден от уплаты курортного сбора, то есть подтверждающие документы, на основании чего это было сделано. Я не вижу никаких сложностей».

Впрочем, из-за ведения турсбора увеличились дополнительные расходы объектов размещения, отмечает директор сочинского санатория «Заполярье» Сергей Меренков. По его словам, этот инструмент необходимо дорабатывать:

«С точки зрения бизнес-процесса для нас это значительно удлинило время регистрации гостей. Это процедура, которую абсолютно нельзя автоматизировать. Раньше это занимало минуту-две. Сейчас же клиентам нужно объяснить, что это за сбор — не все до сих пор знают про него, что это федеральная программа и эти требования установлены государством.

Соответственно, это наличный расчет, значит, дополнительные квитанции и так далее. Для отеля это дополнительное администрирование этих расходов.

Нам пришлось добавить двух сотрудников, чтобы пропускать больше гостей и соблюдать эти правила. Нагрузка на бизнес в этом отношении возросла.

Если говорить про оптимизацию, то можно включить все эти данные в единый платеж, чтобы турсбор не требовал отдельной документации, учета этих денег и так далее».

Предполагается, что средства, полученные с туристического сбора, пойдут на улучшение курортной инфраструктуры. При этом участвовать в эксперименте отказались власти Крыма. По словам председателя госсовета республики Владимира Константинова, поступления не решают соответствующие проблемы

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Александр Рассохин