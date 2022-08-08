Кредиты на твердую пятерку

Минфин предлагает скорректировать правила льготного кредитования туристических объектов в рамках нацпроекта по туризму. Министерство хочет отказаться от существующего сейчас диапазона ставок в 3–5% по таким займам, зафиксировав для всех заемщиков стоимость средств на уровне 5%. Такой подход не нравится Ростуризму, считающему, что это приведет к увеличению почти на треть затрат отельеров на обслуживание кредитов и не позволит достичь целей нацпроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, в котором Минфин уведомляет банки о целесообразности отменить по льготным кредитам для туробъектов диапазон ставок в 3–5% и закрепить для всех заемщиков ставку в 5%. Из замечаний Ростуризма, которые также есть у “Ъ”, следует, что ведомство против такой идеи, так как она приведет к сокращению числа участников программы, увеличению затрат по обслуживанию кредитов в среднем на 30% и скорректирует экономику проектов. Это, убеждены в Ростуризме, также помешает достигнуть целей нацпроекта по развитию туризма. В воскресенье в Минфине и Ростуризме на дополнительные вопросы “Ъ” не ответили.

В феврале 2021 года правительство утвердило правила предоставления льготных кредитов по ставке 3–5% на инвестпроекты по устойчивому развитию внутреннего и въездного туризма в рамках нацпроекта. Разницу между коммерческой ставкой банкам субсидирует бюджет. Преимущественно кредиты выделяются на строительство круглогодичных отелей площадью не менее 5 тыс. кв. м и с 120 комнатами. Осенью прошлого года Ростуризм сообщал, что одобрение получили 38 проектов. В мае этого года стартовал новый этап приема заявок от банков на включение объектов в программу. Размер займа может варьироваться от 100 млн до 70 млрд руб., заявляли ранее в Ростуризме.

В ВЭБ.РФ к повышению нижней планки ставки относятся негативно. Это может сказаться на экономике объектов, заявили “Ъ” в госкорпорации. Там же добавили, что гостиничная инфраструктура характеризируется низкой маржинальностью и длительными сроками окупаемости, что делает бизнес «высокочувствительным к процентным ставкам». По подсчетам «Опоры России», рентабельность гостиничных проектов в Крыму и Краснодарском крае составляет 5–7%.

Сейчас идет обмен мнениями заинтересованными сторонами в рамках установления правил кредитования, поясняет управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Но если в процессе обсуждения не удастся согласовать критические моменты, то они могут быть внесены в протокол, который затем передается правительству, поясняет партнер Orchards Алексей Станкевич.

Позиция Минфина понятна, считает советник бюро «Казаков и партнеры» Евгений Ербахаев: «Чем меньше процентная ставка по субсидированным кредитам, тем большую разницу банку возместит государство». При этом он считает необоснованным ужесточение условия кредитования отельеров в кризис. Юрий Федюкин отмечает, что наличие диапазона ставок обеспечивает определенную гибкость подхода в работе с различными категориями заемщиков, рассчитывающих на льготу. Возможно, министерство, настаивая на закреплении единой ставки, пришло к выводу о соблюдении баланса интересов предпринимателей и бюджета, не исключает Алексей Станкевич.

Участники рынка ожидаемо не поддерживают инициативу Минфина. По словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, общественно-экспертный совет по нацпроекту по туризму уже сформулировал свои претензии и направил их в Ростуризм. По его словам, бизнес опасается, что экономика объекта, рассчитанная под получение кредита под 3,5%, не будет работать при 5%.

Помимо закрепления единой ставки в 5% Минфин также предложил отменить максимальный размер кредита в 70 млрд руб., а вместо этого выдавать займы из расчета стоимости строительства номера в отеле. В Ростуризме на это парируют, что максимальная сумма определена исходя из предложений общественно-экспертного совета по нацпроекту по туризму.

Александра Мерцалова