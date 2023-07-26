Samsung представила новые умные часы Galaxy Watch6

Компания Samsung в рамках мероприятия Galaxy Unpacked представила новое поколение фирменных умных часов, которые дебютировали в двух версиях — Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic. Продажа Samsung Galaxy Watch6 начнется 26 июля по цене от $280, а Samsung Galaxy Watch6 Classic появится на рынке 11 августа по цене от $350.

Базовая модель Galaxy Watch6 доступна в корпусе 40 и 44 мм с экраном 33,3 мм (432х432 точки) и 37,3 мм (480х480 точек) соответственно, а для Galaxy Watch6 Classic предусмотрены 43- и 47-миллиметровые варианты с экраном 33,3 мм (432х432 точки) и 37,3 мм (480х480 точек), но при этом топовая модель оснащена подвижным безелем для управления аксессуаром.

Технически оба варианта часов идентичны и оснащены чипом Samsung Exynos W930 в сочетании с 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 30 часов работы при активированной функции Always On Display и до 40 часов при ее отключении. Аксессуар получил пылевлагозащиту по стандарту IP68.

Набор датчиков включает в себя сенсор Samsung BioActive (объединенные датчики сердечного ритма, электрический сердечный датчик и анализатор биоэлектрического импеданса), датчик температуры, сенсор, акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик света и другие элементы. Заявлено, что в сочетании с новой операционной системой Wear OS 4 с фирменным графическим интерфейсом One UI 5 Watch это позволило расширить возможности по контролю за состоянием здоровья пользователя и его физической активностью.

Максим Вершинин