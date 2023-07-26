Два белгородских хозяйства инвестируют почти 1 млрд рублей в роботизированную дойку коров

Молочные хозяйства АО «Орлик» в Чернянском районе Белгородской области и ОО «Советское» в Алексеевском городском округе вкладывают почти 1 млрд руб. во внедрение роботизированного доильного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, АО «Орлик» планирует инвестировать в техническое перевооружение 667 млн руб. Сроки реализации проекта — с 2023 по 2025 годы. За это время компания планирует построить «молочную ферму беспривязного содержания с добровольным роботизированным доением».

В облправительстве отметили, что такой формат «позволяет не только повысить дневные надои молока, но и сохранить здоровье, и долгую производительность коров»

Ранее аналогичный проект реализовало в Алексеевском горокруге ООО «Советское», напомнили в облправительстве. В 2020-2021 годах компания построила роботизированный молочный комплекс на 420 коров. Объем инвестиций составил 303,5 млн руб. В коровниках были установлены шесть автоматических доильных роботов голландской фирмы Lely.

Комплекс, как сообщили в облправительстве, рассчитан на производство 3 тыс. т молока в год.

«В настоящее время суточный надой на корову составляет 26 кг. За счет модернизации производства и внедрения роботизированного доильного оборудования продуктивность увеличена с 6 до 9 т на одну корову в год»,— отметили в облправительстве.

Какую динамику показывает экспорт сельхозпродукции из региона — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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