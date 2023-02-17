Масло переезжает на восток

В 2022 году регионы Черноземья показали стабильный рост экспорта в основном за счет отгрузок масложировой продукции. Объем ее зарубежных поставок в денежном выражении в среднем вырос на 30% (кроме Тамбовской области), прежде всего в страны Азии. Совокупный объем агроэкспорта из макрорегиона составил $3,6 млрд — примерно на $500 млн больше, чем годом ранее. Власти отмечают, что перераспределение зарубежных отгрузок с сырья на продукцию с высокой добавленной стоимостью выгодно регионам, и отчитываются о перераспределении товарных потоков на восток. Эксперты ожидают нового рекорда производства российского подсолнечного масла в нынешнем сезоне, но считают возможным рост агроэкспорта из регионов Черноземья и в других сегментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жирная динамика

Данные об экспорте продукции АПК из российских регионов в 2022 году опубликовал центр «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. В денежном выражении лучшую в Черноземье позитивную динамику агроэкспорта продемонстрировала Курская область (+31% к 2021 году до $361 млн), которая, в отличие от соседних Воронежской и Белгородской, не имела высокой базы. Динамика обусловлена ростом зарубежных поставок масложировой продукции более чем в 22 раза (до $67 млн), мясной продукции на 59% (до $69 млн) и зерновых на 43% (до $91 млн). Лишь в пищепроме (- 17% до $91 млн) и «прочей» продукции АПК (-22% до $41 млн) регион показал существенное снижение. Динамика масложировой отрасли обусловлена резким ростом отгрузок подсолнечного и рапсового масла, а также сопутствующего продукта — жмыхов (напомним, в регионе в 2022 году «в тестовом режиме» была запущена первая очередь крупного маслозавода ГК «Содружество»). Основные торговые партнеры — Латвия, через порты которой часть продукции вывозится другим потребителям, а также Беларусь и Вьетнам.

В Липецкой области объем агроэкспорта за минувший год вырос на 22% (до $723 млн). Более половины этого объема обеспечила масложировая отрасль (+35% до $410 млн; в регионе запущены и реконструированы крупные производственные мощности). Также увеличился экспорт зерновых (+21% до $137 млн) и «прочей» продукции АПК (+27% до $91 млн); уменьшились показатели пищепрома (-18% до $84 млн). Крупнейшие направления экспорта — Турция, Латвия и Казахстан.

Какую продукцию импортируют в регионы Черноземья По данным центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, традиционно в регионы Черноземья ввозится преимущественно та сельхозпродукция, которую (или отдельные компоненты которой) они не производят либо которая превосходит по качеству российскую и может способствовать развитию отечественного производства. Так, доминирующими направлениями агроимпорта в Белгородскую область в последние годы были продукты из какао, корма для животных, живые животные (в целях улучшения качества поголовья), некоторые жиры и масла, масличные семена и плоды, а также продукты переработки овощей и фруктов. В Воронежскую область ввозят некоторые виды готовой пищевой продукции, в том числе мясной и молочной, а также семена. В курском агроимпорте доминируют живые животные, в липецком — масличные семена и продукты переработки овощей и фруктов. В Орловскую и Тамбовскую области из-за рубежа ввозят в основном молочную и мясную продукцию.

Значительно выросла положительная динамика агроэкспорта (в денежном выражении) в Белгородской области — на 20% (с $1,22 до $1,46 млрд). Но из всех сегментов увеличились отгрузки только масложировой продукции, преимущественно в Азию и на Ближний Восток (+39% до $1,13 млрд), и «прочей» продукции АПК (+21% до $168 млн). Сразу вдвое упали зарубежные поставки мясной продукции (до $65 млн) и зерновых (до $9 млн), на 15% уменьшились отгрузки товаров пищепрома (до $82 млн). По экспорту мяса из-за резкого падения в сегменте свинины (напомним, в конце 2021 года в субъекте были выявлены вспышки африканской чумы свиней) регион почти откатился к уровню 2019 года.

Крупнейшими торговыми партнерами Белгородской области стали Китай, Узбекистан и Турция.

Орловская область показала рост агроэкспорта на 20% (до $166 млн), что также обусловлено позитивной динамикой масложировой продукции (+35% до $102 млн). Выросли отгрузки пищепрома (на 28% до $20 млн), уменьшилась продажа зерновых (-24% до $31 млн). Масло (преимущественно рапсовое) в основном идет в Северную Европу. Основные импортеры местной сельхозпродукции — Латвия (свыше 90% всего орловского агроэкспорта), Литва и Беларусь.

Объем агроэкспорта из Воронежской области в 2022 году остался неизменным (около $560 млн), существенный рост продемонстрировала масложировая отрасль (+31% до $283 млн). Уменьшились зарубежные отгрузки зерновых (–43% до $78 млн). Крупнейшие страны-импортеры — Турция, Азербайджан и Латвия.

Сокращение объема экспорта зерновых соответствует стратегии воронежских властей

В данном случае стабильные показатели экспортной выручки означают улучшение ее структуры. «Мы должны развивать несырьевые отрасли нашего экспорта. Это все, что связано с переработкой сельхозпродукции, здесь и масложировая, и молочная, и мясная продукция»,— говорил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В департаменте аграрной политики Воронежской области рассказали, что в натуральном выражении за год экспорт снизился с 1,32 млн т до 1,07 млн т, зато усредненная тонна отгруженной продукции подорожала: «Это обусловлено прежде всего значительным приростом поставки более дорогой продукции масложировой отрасли (подсолнечное масло, маргарин, рапсовое масло). Также следует учесть, что, по данным таможенной статистики, в настоящий момент учтены только значения по торговле со странами ЕАЭС за десять месяцев 2022 года. При добавлении данных по этим странам за ноябрь и декабрь 2022 года с учетом среднемесячного товарооборота с ними в среднем в размере $5 млн показатели по экспорту еще будут корректироваться».

«В этом году у нас появилось десять новых партнеров. В их числе — Индия, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Оман, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Турция остается лидером среди стран-импортеров, обеспечивая более 16% всех закупок, при этом значительно увеличивают объемы поставок другие страны, входящие в первую десятку партнеров,— кратно нарастили закупки Туркмения, Китай и Саудовская Аравия»,— отметили в департаменте.

«Конечно, молоко, например, можно вывозить цистернами с территории области, но лучше, если мы будем вывозить его в виде глубоко переработанного продукта и с более высокой добавленной стоимостью,— отмечал губернатор Александр Гусев.— То же касается переработки зерна. Если из него извлекать белки, аминокислоты — это совершенно иной уровень технологий, другой продукт, с другой стоимостью».

Единственным регионом Черноземья, снизившим объем агроэкспорта в 2022 году, стала Тамбовская область.

Показатель снизился на 6% до $298 млн. Все подотрасли в этом регионе просели в пределах 20%, за исключением «прочей» продукции АПК (+87% до $60 млн). Это единственный субъект в Черноземье, где масложировая отрасль не играет значительной роли в общем объеме агроэкспорта (на нее приходится менее 8%). Основные импортеры — Латвия, Беларусь и Украина.

Аграриев тормозит граница

В масложировой отрасли, которая стала главным драйвером роста показателей агроэкспорта регионов Черноземья в последние несколько лет, на отгрузки сильно влияют государственное регулирование и зарубежные ограничения. В 2022 году отрасль смогла нарастить экспорт в условиях жесткого санкционного давления, констатируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): «За сентябрь-ноябрь производство подсолнечного и соевого масла достигло 1,5 и 0,22 млн т соответственно, что на 3 и 7% выше прошлых рекордов. Самый внушительный результат фиксируется по части производства рапсового масла — 470 тыс. т за июль-ноябрь, что на 40% превышает прошлый рекорд. Новые перерабатывающие предприятия, среди которых маслоэкстракционные заводы «Содружество» в Курской области и «Черкизово» в Липецкой области, введены в строй очень вовремя на фоне рекордного объема предложения сырья масличных в РФ».

Экспорт подсолнечника ограничен заградительной пошлиной 50%, при этом продолжает действие демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла, напоминают эксперты института: «В начале сезона 2022/2023 объем выработки подсолнечного масла пока рекордный (1,5 млн т в сентябре-ноябре), что стало возможно благодаря нескольким причинам: высокие переходящие запасы старого урожая и крайне высокая краш-маржа (разница между текущей стоимостью проданной продукции и текущей стоимостью входящего сырья.— Прим. ред.) переработчиков. Второй фактор будет менее явным в 2023 году, однако пока все равно можно надеяться на то, что в сезоне 2022/2023 будет достигнут новый рекорд производства подсолнечного масла, которое превысит 6 млн т. Возможные рекорды будут в первую очередь зависеть от экспортной составляющей, так как внутреннее потребление подсолнечного масла в РФ по большому счету является стабильным».

Пока экспорт подсолнечного масла из РФ довольно высокий: за сентябрь-декабрь из РФ отгружено оценочно 0,9–1 млн т, но это пока еще ниже рекордного уровня 2019/2020.

По мнению экспертов, российской отрасли необходимо продолжить диверсифицировать направления поставок и наращивать отгрузки в страны Азии.

Зампредседателя комитета Московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК, гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова в беседе с газетой «Коммерсантъ» отмечала, что мировые цены на масличные в марте-апреле 2022 года «резко возрастали, но к осени наблюдалось существенное снижение: в сентябре мировые цены на подсолнечное масло составляли $1 304,8 за тонну (–13% к августу)». Эксперт напоминала, что в прошлом году из-за искусственных ограничений российский АПК столкнулся с ростом производственных затрат, снижением доходности, отсутствием роста внутреннего спроса, ограниченным экспортом. «Регионы Черноземья могут продолжать развивать зарубежные отгрузки по зерновым и масличным, наращивать экспорт продукции с добавленной стоимостью. Кроме того, есть потенциал в овощах, молочных продуктах и свинине»,— полагала Марина Петрова.

Как местные власти реагировали на санкционные ограничения Региональные власти пытаются компенсировать санкционное давление, которое через смежные отрасли влияет и на АПК, хотя бы оптимизацией работы имеющихся у них механизмов поддержки. К примеру, воронежский губернатор Александр Гусев ставил такую задачу еще в рамках реализации указа президента РФ от 16 марта 2022 года «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Весной 2022-го в Воронежской области были внесены изменения в порядки предоставления субсидий, сокращены перечни требуемых документов. Раньше обычного открылся прием документов для оказания господдержки, что привело к ускоренному освоению средств федерального бюджета.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказывал СМИ, что в 2022 году санкции повлияли на доступность экспортной инфраструктуры для отрасли: выросла стоимость транспортных услуг и страхования грузов, были созданы физические барьеры для доступа к фрахту, ограничены подходы в порты недружественных странах для российских судов. Однако, по его словам, сейчас экспортеры сумели адаптироваться к ситуации.

В начале февраля 2023 года итоги реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в регионах в 2022 году уже успели подвести в Минсельхозе РФ. Вопрос обсуждался на совещании под руководством замминистра Сергея Левина.

«Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись российские компании в прошлом году, экспорт в текущих ценах продемонстрировал прирост примерно на 12%. На зарубежные рынки направлено более 70 млн т отечественной сельхозпродукции и продовольствия»,— говорится в сообщении Минсельхоза. Там отметили, что ведомством в 2022 году «проведена большая работа, направленная на переориентацию экспортных потоков, выстраивание новых логистических цепочек, финансовых операций, облегчение условий предоставления государственной поддержки». По словам Сергея Левина, в 2023 году для расширения потенциала аграрного экспорта будет продолжена работа по открытию новых рынков. Замминистра отметил, что «благодаря взвешенной и системной государственной политике экспортный потенциал российского агропромышленного комплекса будет сохранен, а целевые показатели на 2023 год выполнены в полном объеме».

Владимир Зоркий