Илья Сачков защитился от хакеров, но не от ФСБ

14 лет проведет в колонии строгого режима основатель и бывший руководитель Group-IB (сейчас F.A.С.С.T.) Илья Сачков, которого Мосгорсуд признал виновным в госизмене. В самой компании происшедшее назвали «черным днем для рынка кибербезопасности». Защита бизнесмена готовится обжаловать судебное решение. По словам адвокатов, в ходе разбирательства они опровергли все доводы обвинения, поэтому должен был быть вынесен только оправдательный приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава компании Group-IB Илья Сачков (за стеклом) на заседании суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глава компании Group-IB Илья Сачков (за стеклом) на заседании суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Тройка судей Мосгорсуда признала бывшего главу Group-IB Илью Сачкова виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). В Генпрокуратуре, представитель которой поддерживал обвинение, «Ъ» сообщили, что следствием ФСБ и судом установлено: в 2011 году Илья Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие государственную тайну.

Илье Сачкову назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб. и ограничением свободы сроком на 1 год после отсидки.

По некоторым данным, основателю Group-IB вменяют в вину однократное сотрудничество с ФБР. В распоряжение американской спецслужбы попали документы, содержащие секретные сведения, которые сам предприниматель получил от экс-начальника 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Полковник Михайлов ранее был осужден на 22 года за госизмену (за сотрудничество с ФБР) благодаря в том числе показаниям Ильи Сачкова, выступавшего свидетелем обвинения. Впоследствии они поменялись местами — теперь показания на Илью Сачкова дал осужденный Михайлов.

Гособвинение запрашивало для подсудимого 18-летний срок, притом что на тот момент ст. 275 УК РФ предполагала в качестве максимального наказания заключение на 20 лет (сейчас — вплоть до пожизненного). То, что суд назначил на четыре года меньше, защита предпринимателя считает успехом.

«Защита по всем пунктам опровергла обвинение в судебном заседании, и единственно правильным решением было вынесение оправдательного приговора,— сообщил “Ъ” адвокат Руслан Коблев.— Но поскольку оправданий по таким обвинениям не бывает, суд, как мы считаем, решил сформулировать его вот таким образом».

В F.A.C.C.T. сообщили, что защита Ильи Сачкова, категорически отрицавшего свою вину, не только готовит апелляционную жалобу на приговор, но и обращение к президенту.

«Это тяжелый момент для всех нас и черный день для рынка кибербезопасности»,— заявил генеральный директор F.A.C.C.T. Валерий Баулин, отметивший, что Илья Сачков — его друг и создатель одной из самых успешных компаний в сфере кибербезопасности.

По словам господина Баулина, Илья Сачков — культовая фигура в этой сфере, много сделавшая для очистки российского и международного киберпространства от криминала. «Я уверен, сделал бы намного больше, тем более сейчас, когда на кону — кибербезопасность государства, а масштаб и частота кибератак растут с каждым месяцем»,— заключил он.

Илья Сачков основал агентство по расследованию киберпреступлений вместе со своими однокурсниками в 2003 году, позже компания была названа Group-IB. Илья Сачков стал ее гендиректором. Организация занималась разработкой программного обеспечения для кибербезопасности и вела работу в области киберкриминалистики. В 2016 году Илья Сачков вошел в список самых перспективных предпринимателей до 30 лет в мире по версии Forbes в категории Enterprise Tech. Он также был членом экспертных комитетов Госдумы, МИД РФ, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Сопредседатель комиссии по киберпреступности РАЭК, член совета Координационного центра национального домена сети интернет. Автор технологии расследования распределенных атак на отказ в обслуживании (DDoS).

В сентябре 2021 года Илья Сачков был арестован по ходатайству ФСБ Лефортовским судом Москвы. Его компанию позже возглавил топ-менеджер Валерий Баулин. В июле 2022 года активы Group-IB в России и странах СНГ были переданы новому юридическому лицу — ООО «Адаптивные технологии безопасности». Среди его учредителей — Илья Сачков (37,5%), гендиректор и сооснователь Group-IB Дмитрий Волков (25%), ООО «Альтера Капитал» (25%) и ООО «Киберинвест» (12,5%). Штаб-квартира ООО находится в Москве, компания является резидентом «Сколково» и «Иннополиса» (Татарстан). Число сотрудников в России — более 550 человек. Позже Дмитрий Волков продал свою долю.

Весной 2023 года Group-IB завершила разделение бизнеса: российские активы были выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом, на рынке компания осталась под брендом F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies). В свою очередь, бренд Group-IB проложил работу на международных рынках: Group-IB Global Private Ltd объединяет Центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Николай Сергеев, Татьяна Исакова