«Упорство, жизненная хватка — это все про него»

В Удмуртии простились с бывшим главой республики Александром Соловьевым. Панихида прошла в соборе Александра Невского в Ижевске. Ее провел митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Проводить в последний путь бывшего политика пришли многие бывшие члены правительства, депутаты и руководители муниципалитетов. Александр Соловьев умер после продолжительной болезни спустя два года после освобождения по состоянию здоровья от отбывания наказания за взятку в 139 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Прощание с Александром Соловьевым прошло 26 июля в соборе Александра Невского в Ижевске. На панихиду пришли многие, кто работал с ним, когда он был председателем госсовета республики и главой региона. Среди участников траурной процессии были члены правительства, работавшие при Александре Соловьеве: бывшие вице-премьеры Сергей Токарев, Сергей Фефилов, Андрей Сивцов, экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Виктор Вахромеев, экс-министр природных ресурсов Михаил Кургузкин, экс-министр строительства Иван Новиков, бывший и нынешний уполномоченные по правам человека Вениамин Соломенников и Виктор Кушко. Из действующих членов правительства присутствовали министр культуры Владимир Соловьев и министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

В 2007-2013 годах Александр Соловьев был председателем госсовета четвертого и пятого созывов, а также какое-то время возглавлял региональное отделение партии «Единая Россия». На прощание с ним пришел спикер республиканского парламента нынешнего созыва Владимир Невоструев, зампредседателя госсовета Татьяна Ишматова, председатель постоянной комиссии по соцполитике Елена Дербилова, депутат Александр Мурашов, руководитель фракции КПРФ в госсовете Владимир Бодров. Были и депутаты прошлых созывов, в том числе Софья Широбокова, Александр Фоминов, Владимир Чепкасов, бывший руководитель фракции ЛДПР, экс-депутат Госдумы Андрей Маркин, экс-депутат Госдумы от КПРФ Николай Сапожников. Выразить соболезнования родным также пришли действующие и бывшие работники аппарата госсовета и исполкома ЕР.

Непосредственно у гроба сидели родственники бывшего главы региона, его супруга Нина Соловьева, дочери Евгения Сирик и Юлия Башкова.

Гражданскую панихиду открыл министр культуры Владимир Соловьев, который начал с того, что и он, и его однофамилец родом из Алнашского района. Александр Соловьев много сделал для развития республики, всегда был тверд, и если пообещал что-то, обязательно делал, сказал министр Глава Алнашского района Алексей Семенов отметил, что он всегда особое внимание уделял родному району. Значимым человеком его назвали и для Балезинского района, от которого он избирался в госсовет республики, отметила первый заместитель главы администрации района Елена Касимова:

«Он умел договариваться, умел слышать и слушать людей. Упорство, жизненная хватка — это все про него. Много хороших дел мы сделали, благодаря вам и вместе с вами».

Среди пришедших проститься было много бывших глав городов и районов. В частности, Владимир Перевозчиков, экс-глава Воткинска, экс-глава Каракулинского района Сергей Русинов, экс-глава Малопургинского района Александр Ерохин.

Павел Вершинин, занимавший пост председателя правительства Удмуртии в 1995-1999 годах, рассказал, что именно он предложил Александра Соловьева на пост руководителя крупнейшего автодорожного предприятия республики «Удмуртавтодор», назвал его одним из ярких имен дорожной отрасли Удмуртии. Впоследствии тогдашний президент Удмуртии Александр Волков попросил Павла Вершинина выступить в поддержку Александра Соловьева при его выдвижении на пост председателя госсовета четвертого созыва.

«Мы много беседовали, когда в 2014 году неожиданно стал и.о. главы Удмуртии. Он попросил приехать. Он был уже в кабинете, рядом были внуки и пустое помещение. Мне показалось, что он чувствует себя немного неловко в этом кресле. Много обсудили, но ему просто как будто надо было тогда выговориться. И упомянули тот мост, который нужно было строить через Каму. Он вообще-то был крепкий мужик, морпех. Он говорил, что приказы готов выполнять, мол, куда Родина пошлет, пойду. Родина отправила на пост главы Удмуртии»,— рассказал Павел Вершинин.

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Сергей Фефилов, возглавлявший с 2009 года минтруд республики, а в 2014 году ставший вице-премьером, назвал Александра Соловьева человеком, который шел вперед: «Он много сделал для развития дорог. С его приходом зимой дороги начали чиститься до асфальта. Где бы он ни работал, всегда выкладывался на 100%».

Отпевание провел митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, который по окончании богослужения также поделился воспоминаниями об усопшем. Благодаря Александру Соловьеву, церковь получила здание для духовного училища. По его словам, перед смертью Александра Соловьева исповедовали, причастили и соборовали.

Бывшего главу Удмуртии похоронили на Южном кладбище столицы Удмуртии.

Александр Соловьев умер на 74-м году жизни вечером 24 июля в больнице после продолжительной болезни. Он родился 18 июня 1950 года в селе Алнаши в Удмуртии, окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик. В 1960-1970-х года работал формовщиком на металлургическом заводе, Ижевском электромеханическом завода, Ижевском опытно-показательном редукторном заводе. С 1979 года работал на производственном объединении «Удмуртавтодор». В 1987 году стал начальником Ижевского дорожно-строительного управления №1, в 1993 году возглавил Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики. Избирался депутатом госсовета Удмуртии второго, третьего, четвертого и пятого созывов. В 2003 году стал первым заместителем председателя госсовета третьего созыва. В конце 2007 года был избран председателем республиканского парламента. В апреле 2013 года стал членом Совета федерации от госсовета Удмуртии. Он возглавлял республику с 2014 по 2017 год. С 2010 по 2015 годы был руководителем регионального отделения партии «Единая Россия». В апреле 2017 года был задержан по обвинению в получении взяток на 140 млн руб. от представителей организаций, строивших платные мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки. В октябре 2020 года Александра Соловьева признали виновным и приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб., однако позднее по состоянию здоровья его освободили от отбывания наказания в колонии. Свою вину он не признал.

Михаил Красильников

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