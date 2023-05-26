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Вот так мэр

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев покидает пост спустя 4,5 года работы

26 мая стало известно, что глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев покидает свой пост из-за перехода на новую должность. Суть будущей работы не раскрывается, однако глава региона Александр Бречалов заявил о «серьезности» поступившего предложения. Руководил Ижевском господин Бекмеметьев с 2018 года. За время его работы в городе строились социальные объекты, благоустраивались парки, ремонтировали дороги, а сам Олег Бекмеметьев говорил, что планирует запустить в Ижевске беспилотные летающие такси. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

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