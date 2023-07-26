В Удмуртии задержали бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева

Экс-глава Ижевска Олег Бекмеметьев задержан. Как сообщил корреспондент «Ъ-Удмуртия» из зала Индустриального районного суда, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

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Обвинение требует для него домашнего ареста в качестве меры пресечения, адвокаты просят избрать запрет на определенные действия. Решение суда по мере пресечение ожидается в ближайшее время.

Напомним, Олег Бекмеметьев был избран главой Ижевска в октябре 2018 года, до этого он руководил администрацией Глазова. В конце мая 2023 года он объявил о решении покинуть пост главы столицы Удмуртии досрочно в связи с поступившим предложением о работе. Сам Олег Бекмеметьев не раскрывал, куда именно уходит. Глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что ему поступило «предложение очень серьезное», но тоже не рассказал подробности.

В начале июля в анонимных телеграм-каналах появилось фотография Олега Бекмеметьева из ижевского аэропорта вместе с людьми с форме. Утверждалось, что якобы сотрудники УФСБ задержали его для беседы. В УФСБ эту информацию не комментировали, до самого Олега Бекмеметьева дозвониться не удалось.

Подробнее о бывшем главе Ижевска читайте в материале «Не прощаюсь, наберитесь немного терпения».