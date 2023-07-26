Кремль объяснил сокращение числа лидеров на саммите РФ—Африка давлением Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил страны Запада в давлении на африканские страны перед саммитом Россия—Африка. По его мнению, это, а также рабочие планы лидеров некоторых африканских стран, стали причинами сокращения числа стран-участниц мероприятия.

«Мы ждем в предстоящие дни очень насыщенный саммит, продуктивный саммит, но что касается сокращения числа глав государств, которые приехали, то да, действительно, это за последнее время произошло. Во многом это связано с рабочими планами глав государств, но есть, конечно, и толика того, о чем мы уже говорили (давление стран Запада.— "Ъ")»,— сказал господин Песков журналистам.

Представитель Кремля заявил о «неприкрытом, наглом вмешательстве» США, Франции и другие государств через диппредставительства в африканских странах и о попытках «оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме». Господин Песков назвал это возмутительным, но счел, что это не помешает успешному проведению саммита.

Второй саммит Россия—Африка пройдет 27–28 июля в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Президент РФ Владимир Путин намерен провести встречи со всеми лидерами стран Африки, которые прибудут в Санкт-Петербург. На саммит уже прибыли президенты Буркина-Фасо и Гвинеи-Бисау Ибрагим Траоре и Умару Сисоку Эмбало. Всего в саммите принимают участие 17 стран. В 2019 году мероприятие в Сочи посетили 43 африканских лидера.

О целях саммита — в материале «Ъ» «Вы на саммите за чьих будете».

Леонид Уварчев