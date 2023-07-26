Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Санкт-Петербург на саммит Россия—Африка

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия—Африка. Самолет с главой государства приземлился в аэропорту Пулково, сообщает ТАСС.

Первым в Россию из африканских лидеров прибыла делегация Буркина-Фасо во главе с президентом Ибрагимом Траоре.

Саммит Россия—Африка, запланированный на 27–28 июля в Санкт-Петербурге, является продолжением аналогичной встречи в 2019 году и направлен на глобальный диалог между странами Африканского континента и Москвой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что на саммите помимо прочего будет обсуждаться зерновая сделка.

Эрдни Кагалтынов