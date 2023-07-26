Лионель Месси открыл американский счет

Лионель Месси, чей переход из ПСЖ в «Интер Майами», уже привел к колоссальном росту востребованности до сих пор незаметного американского клуба, сразу доказал, что может быть чрезвычайно полезен ему и в чисто спортивном плане. В двух первых официальных матчах за свою новую команду — с «Крус Асуль» и «Атланта Юнайтед» — аргентинец забил три мяча, принеся «Интеру» победы в турнире Кубок лиг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своих двух первых матчах за «Интер Майами» Лионель Месси (второй слева) забил два мяча и отдал результативную передачу

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters В своих двух первых матчах за «Интер Майами» Лионель Месси (второй слева) забил два мяча и отдал результативную передачу

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

В число спортивных персонажей, которые оказались в центре внимания американской прессы в последние дни, вновь попал Лионель Месси. Впервые великий аргентинский футболист оказался в такой роли в июне, когда объявил о неожиданном переходе из ПСЖ, европейского гиганта, в представляющий футбольную лигу США — MLS — «Интер Майами»: тот выиграл борьбу за семикратного обладателя «Золотого мяча», героя прошлогоднего катарского чемпионата мира у его родной «Барселоны» и готового завалить Месси деньгами саудовского «Аль-Хиляля». Вскоре после этого стало очевидно, что по крайней мере в коммерческом плане риск «Интер Майами», обеспечившего легендарного 36-летнего новичка колоссальной для американского футбола зарплатой не менее $50 млн в год, скорее всего, оправдывается.

Появление Месси в США радикально повысило спрос на выступления клуба, а цены на его билеты подскочили примерно в полтора десятка раз.

Теперь же можно предположить, что и в чисто спортивном смысле сделка может оказаться весьма удачной. Все дело в эффекте, который произвел дебют Лионеля Месси за «Интер Майами» в официальных соревнованиях.

Он пришелся на старт Кубка лиг. Это относительно новый, запущенный на излете прошлого десятилетия турнир, в котором соперничают клубы MLS и чемпионата Мексики. На однокруговом групповом этапе, предшествующем play-off, «Интер Майами» угодил в группу со считающимся очень сильным по меркам региона мексиканским «Крус Асуль» и крепким «Атланта Юнайтед». Первое появление Лионеля Месси состоялось в пятницу. Его клуб встречался с «Крус Асуль». Месси вышел на замену на 54-й минуте при счете 1:0 в пользу «Интер Майами». Вскоре мексиканский клуб его сравнял, но аргентинец добыл своей команде выигрыш классным ударом со штрафного в компенсированное время.

Перформанс Лионеля Месси во вторничной встрече против «Атланты» был еще более впечатляющим, а трибуны домашнего стадиона «Интера» несколько раз устраивали ему овации. В этом матче именно Месси, вышедший уже в стартовом составе, угробил оппонентов, дважды забив за половину первого тайма, а во втором отметился еще и голевой передачей Роберту Тейлору, после чего отправился отдыхать на скамейку запасных. Аргентинец продемонстрировал по ходу игры, что у него все в полном порядке и с техникой, и со скоростью, позволяющей убегать в контратаки. А еще он продемонстрировал, что по-прежнему великолепно взаимодействует с также приобретенным «Интер Майами» нынешним летом испанским опорником и плеймейкером Серхио Бускетсом: с ним Месси отыграл за «Барселону» чертову дюжину сезонов.

В восторге от его игры остались и тренер Херардо Мартино с партнерами по команде. Правый защитник Деандре Йедлин, например, говорил, что, с тех пор как Месси пришел в «Интер», «ее дух изменился».

Благодаря этим двум победам клуб Лионеля Месси вышел в 1/32 финала Кубка лиг. Но основное для «Интера» соревнование все-таки ждет Месси впереди. В регулярном чемпионате MLS, который проходит по системе «весна-осень», сейчас начался перерыв, и Месси перед ним не принимал участие в матчах турнира. Ближайший, видимо, ждет его 20 августа, когда «Интер Майами» примет «Шарлотт». Между тем помощь аргентинца «Интеру» очень нужна. Дело в том, что клуб после 22 игр находится на последнем, 29-м месте в сводной таблице лиги и сохраняет лишь призрачные шансы проникнуть в play-off.

Алексей Доспехов