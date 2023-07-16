«Интер Майами» официально объявил о переходе Лионеля Месси

Американский футбольный клуб «Интер Майами» официально представил Лионеля Месси. Его контракт рассчитан до 2025 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента.

«Я очень рад сделать следующий шаг в своей карьере в "Интер Майами" и в США. Это фантастическая возможность, вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект»,— сказал футболист.

Первая игра Лионеля Месси в составе нового клуба может пройти 21 июля в матче против мексиканской команды «Крус Асуль». По данным Sportico, переход в «Интер Майами» принесет Лионелю Месси $150 млн за два с половиной года (помимо рекламных контрактов с Apple и Adidas).

Лионель Месси объявил об уходе из парижского ПСЖ 3 июля. Месси был признан лучшим игроком на чемпионате мира по футболу в Катаре в декабре 2022 года.

Подробнее о переходе Месси — в материале «Месси-мани».

Анастасия Ларина