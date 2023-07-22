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Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси провел свою дебютную игру за американский футбольный клуб «Интер Майами». Он забил гол незадолго до завершения матча и принес команде победу.

Лионель Месси вышел на поле на 54-й минуте матча Кубка Североамериканских лиг против мексиканского клуба «Крус Асуль». На тот момент его клуб вел со счетом 1:0 благодаря голу финского футболиста Роберта Тейлора (44), но позднее Уриэль Антуан из мексиканской команды сравнял счет (65). Месси забил мяч в компенсированное время (90+4).

35-летний Месси перешел в американский «Майами» из французского ПСЖ. Семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира 2022 года. Перешел в ПСЖ летом 2021 года. До этого, с 2003 года, играл за «Барселону».

О переходе — в материале «Ъ» «Лионеля Месси показали людям».

Леонид Уварчев

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