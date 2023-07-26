Защитник «Бостона» извлек выгоду из баскетбольной экономики

Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун подписал рекордный для НБА и один из крупнейших в истории спорта контракт. По нему за следующие пять лет он заработает более $300 млн. Этот договор — прямое следствие постоянно улучшающейся экономической ситуации в сильнейшей баскетбольной лиге мира, годовые доходы которой уже достигли отметки $10 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник «Бостона» Джейлен Браун по новому контракту с клубом заработает с 2024 по 2029 год в общей сложности $303,7 млн

Фото: Mark J. Terrill / AP Защитник «Бостона» Джейлен Браун по новому контракту с клубом заработает с 2024 по 2029 год в общей сложности $303,7 млн

Фото: Mark J. Terrill / AP

О том, что «Бостон Селтикс» и его защитник Джейлен Браун решили заранее пролонгировать на пять лет истекающий в следующем году договор игрока с клубом, агент Брауна Джейсон Глушон сообщил ESPN. Эта новость вошла в число информационных хитов американских медиаресурсов по вполне понятной причине. Все дело в параметрах контракта. По нему Браун заработает с 2024 по 2029 год в общей сложности $303,7 млн. Выплаты баскетболисту будут постепенно увеличиваться. За первый сезон действия договора Браун получит $31,8 млн, за последний — $69,2 млн.

Соглашение стало рекордным по стоимости для сильнейшей баскетбольной лиги мира. Прежний рекорд принадлежал сербу Николе Йокичу, который в июне привел «Денвер Наггетс» к чемпионскому титулу и к двум ранее завоеванным званиям лучшего игрока сезона добавил звание лучшего игрока финальной серии play-off. В ней его команда разгромила в пяти матчах «Майами Хит». Летом 2022 года Никола Йокич заключил с «Денвером» вступающий в силу ближайшей осенью пятилетний контракт на $264 млн.

Договор Джейлена Брауна можно считать одним из крупнейших в истории спорта в принципе.

По суммарной стоимости он, правда, находится лишь в хвосте топ-20, а ее лидеры располагаются далеко впереди бостонского баскетболиста. Ими пока являются футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду. Месси — благодаря истекшему в 2021 году четырехлетнему контракту с «Барселоной»: различные источники оценивают его сумму, учитывая бонусы, в $650 млн с лишним. Роналду приблизился к аргентинцу, сбежав минувшей зимой из «Манчестер Юнайтед» в саудовский «Ан-Наср». Стоимость его соглашения на два с половиной года оценивается — опять же с учетом премиальных — более чем в $500 млн.

За Лионелем Месси и Криштиану Роналду располагаются в основном представители американской бейсбольной лиги, MLB. А их компанию разбавляют игрок в американский футбол Патрик Махоумс и боксер Сауль Альварес.

Но вот если брать средний годовой заработок, то Джейлен Браун — в топ-группе. У Лионеля Месси он в «Барселоне» превышал $150 млн, у Криштиану Роналду сейчас превышает $200 млн, однако никто, кроме них, Брауна не превосходит. Громадные контракты тех же бейсболистов, как правило, рассчитаны на длительные, свыше десяти лет сроки.

Соглашение 26-летнего Джейлена Брауна чрезвычайно показательно. Агрессивный защитник с отличной средней результативностью в 26,6 очка за игру в прошлом сезоне, который приносит огромную пользу «Бостону» и помог ему добраться до финала чемпионата в 2022 году,— безусловная знаменитость. Но все же Брауна, не имеющего в послужном списке ни единой престижной награды, глупо ставить вровень, скажем, с тем же Николой Йокичем и еще как минимум полудюжиной выдающихся баскетболистов.

Контракт Брауна — это следствие не столько персональных успехов, спортивных и имиджевых, как в случаях с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, сколько успехов лиги, в которой он выступает.

Взрывной рост контрактов в ней зафиксировали еще год назад. И это явление было из разряда ожидаемых. НБА, которая, как и другие топовые американские чемпионаты, серьезно просела во время пандемии коронавируса, поразительно быстро оправилась от последствий кризиса и в 2022 году с удовольствием отчиталась о том, что ее общие доходы за сезон впервые достигли грандиозной отметки $10 млрд. При этом лига не сомневалась в том, что речь идет об устойчивой тенденции, и поэтому перед прошедшим первенством подняла потолок зарплат (предельную сумму контрактных выплат игрокам из клубной заявки за год) с $123,7 млн на команду до $136 млн. Причем в отличие, например, от НХЛ в НБА применяется не жесткий, а мягкий потолок: он допускает превышение при условии уплаты налога на роскошь. Этим обстоятельством пользуются большинство клубов, которые не испытывают дефицита денежных ресурсов. Так что рекорд Джейлена Брауна едва ли продержится больше года.

Алексей Доспехов