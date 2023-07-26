Защитник «Бостона» извлек выгоду из баскетбольной экономики

Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун подписал рекордный для НБА и один из крупнейших в истории спорта контракт. По нему за следующие пять лет он заработает более $300 млн. Этот договор — прямое следствие постоянно улучшающейся экономической ситуации в сильнейшей баскетбольной лиге мира, годовые доходы которой уже достигли отметки $10 млрд.
Защитник «Бостона» Джейлен Браун по новому контракту с клубом заработает с 2024 по 2029 год в общей сложности $303,7 млн
Фото: Mark J. Terrill / AP
О том, что «Бостон Селтикс» и его защитник Джейлен Браун решили заранее пролонгировать на пять лет истекающий в следующем году договор игрока с клубом, агент Брауна Джейсон Глушон сообщил ESPN. Эта новость вошла в число информационных хитов американских медиаресурсов по вполне понятной причине. Все дело в параметрах контракта. По нему Браун заработает с 2024 по 2029 год в общей сложности $303,7 млн. Выплаты баскетболисту будут постепенно увеличиваться. За первый сезон действия договора Браун получит $31,8 млн, за последний — $69,2 млн.
Соглашение стало рекордным по стоимости для сильнейшей баскетбольной лиги мира. Прежний рекорд принадлежал сербу Николе Йокичу, который в июне привел «Денвер Наггетс» к чемпионскому титулу и к двум ранее завоеванным званиям лучшего игрока сезона добавил звание лучшего игрока финальной серии play-off. В ней его команда разгромила в пяти матчах «Майами Хит». Летом 2022 года Никола Йокич заключил с «Денвером» вступающий в силу ближайшей осенью пятилетний контракт на $264 млн.
Договор Джейлена Брауна можно считать одним из крупнейших в истории спорта в принципе.
По суммарной стоимости он, правда, находится лишь в хвосте топ-20, а ее лидеры располагаются далеко впереди бостонского баскетболиста. Ими пока являются футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду. Месси — благодаря истекшему в 2021 году четырехлетнему контракту с «Барселоной»: различные источники оценивают его сумму, учитывая бонусы, в $650 млн с лишним. Роналду приблизился к аргентинцу, сбежав минувшей зимой из «Манчестер Юнайтед» в саудовский «Ан-Наср». Стоимость его соглашения на два с половиной года оценивается — опять же с учетом премиальных — более чем в $500 млн.
За Лионелем Месси и Криштиану Роналду располагаются в основном представители американской бейсбольной лиги, MLB. А их компанию разбавляют игрок в американский футбол Патрик Махоумс и боксер Сауль Альварес.
Но вот если брать средний годовой заработок, то Джейлен Браун — в топ-группе. У Лионеля Месси он в «Барселоне» превышал $150 млн, у Криштиану Роналду сейчас превышает $200 млн, однако никто, кроме них, Брауна не превосходит. Громадные контракты тех же бейсболистов, как правило, рассчитаны на длительные, свыше десяти лет сроки.
Соглашение 26-летнего Джейлена Брауна чрезвычайно показательно. Агрессивный защитник с отличной средней результативностью в 26,6 очка за игру в прошлом сезоне, который приносит огромную пользу «Бостону» и помог ему добраться до финала чемпионата в 2022 году,— безусловная знаменитость. Но все же Брауна, не имеющего в послужном списке ни единой престижной награды, глупо ставить вровень, скажем, с тем же Николой Йокичем и еще как минимум полудюжиной выдающихся баскетболистов.
Контракт Брауна — это следствие не столько персональных успехов, спортивных и имиджевых, как в случаях с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, сколько успехов лиги, в которой он выступает.
Взрывной рост контрактов в ней зафиксировали еще год назад. И это явление было из разряда ожидаемых. НБА, которая, как и другие топовые американские чемпионаты, серьезно просела во время пандемии коронавируса, поразительно быстро оправилась от последствий кризиса и в 2022 году с удовольствием отчиталась о том, что ее общие доходы за сезон впервые достигли грандиозной отметки $10 млрд. При этом лига не сомневалась в том, что речь идет об устойчивой тенденции, и поэтому перед прошедшим первенством подняла потолок зарплат (предельную сумму контрактных выплат игрокам из клубной заявки за год) с $123,7 млн на команду до $136 млн. Причем в отличие, например, от НХЛ в НБА применяется не жесткий, а мягкий потолок: он допускает превышение при условии уплаты налога на роскошь. Этим обстоятельством пользуются большинство клубов, которые не испытывают дефицита денежных ресурсов. Так что рекорд Джейлена Брауна едва ли продержится больше года.