И серб, и жнец

Чемпионом НБА впервые в своей истории, насчитывающей полвека с лишним, стал клуб «Денвер Наггетс», который в финальной серии первенства главной баскетбольной лиги мира победил со счетом 4:1 «Майами Хит», выиграв пятый матч на своей площадке — 94:89. Ключевым элементом денверского успеха был феноменальный сербский центровой Никола Йокич, к двум имевшимся в послужном списке званиям ценнейшего игрока сезона добавивший титул лучшего игрока финала play-off и удивительный рекорд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центровой «Денвера» Никола Йокич, признанный MVP финала, впервые в истории НБА стал лидером play-off по трем ключевым статистическим показателям — количеству очков, подборов и результативных передач

Фото: Reuters Центровой «Денвера» Никола Йокич, признанный MVP финала, впервые в истории НБА стал лидером play-off по трем ключевым статистическим показателям — количеству очков, подборов и результативных передач

Фото: Reuters

Этот финал продолжил серию триумфов хозяина одной из крупнейших в мире спортивных империй Стэна Кронке. В текущем десятилетии входящие в нее клубы приобрели привычку ежегодно добывать ценнейшие звания. В 2021-м чемпионат НФЛ, лиги по американскому футболу, выиграл «Лос-Анджелес Рэмс». В 2022-м в чемпионате лиги хоккейной, НХЛ, на верхушку иерархии взобрался «Колорадо Эвеланш». Теперь настала очередь клуба баскетбольного, чей успех, видимо, оказался наиболее сладким из-за специфики его истории, в целом очень горькой.

«Денвер», в названии которого поначалу вместо «Наггетс» присутствовало слово «Рокетс», возник еще в 1967 году.

Первые девять сезонов он провел в Американской баскетбольной ассоциации (АБА), довольно долго пытавшейся конкурировать с НБА. С конкуренцией не срослось. А в 1976 году состоялось слияние двух чемпионатов, которое, конечно, куда больше было похоже на поглощение слабого сильным. Так в НБА влились четыре наиболее заметных команды из АБА, включая «Денвер».

Из этой четверки единственным клубом, которому удалось прибрести в новом чемпионате статус настоящего гиганта, до сих пор оставался «Сан-Антони Сперс», выигравший аж пять титулов. А «Денвер» до сих пор слыл главным неудачником квартета. «Индиана Пейсерс» и «Нью-Джерси Нетс», который превратился в «Бруклин», хотя бы удавалось добраться до финала. «Денвер» же за эти почти полвека в финале никогда не участвовал.

В его составе в разные эпохи оказывались знаменитые игроки Алекс Инглиш, Дикембе Мутомбо, Кармело Энтони, Аллен Айверсон. У него бывали сезоны, когда казалось, что команда вот-вот должна выстрелить. Но ничего не получалось.

Чаще всего «Денвер» носил одежку беспросветного середняка, для которого просто попасть в play-off — уже достижение, а преодолеть в нем раунд — большущее счастье.

Объясняя причины его нынешнего взлета, эксперты, разумеется, находят кучу составляющих. Но при этом одна все-таки слишком выделяется, затмевая все остальные. Дело в том, что денверский скачок — предельно персонифицированный, что ли, и в этом смысле похож на марш футбольной сборной Аргентины к золоту прошлогоднего чемпионата мира в Катаре, стилистика которого не оставила иного выбора, кроме как воспевать вдохновение и подвиги Лионеля Месси, подвиги его партнеров упоминая уже в скобках как гарнир к основному блюду.

На драфте 2014 года «Денвер» приобрел права на молодого сербского центрового Николу Йокича. Тут необходимо уточнение. Йокича он взял во втором раунде. А второй раунд на драфте НБА — это время таких новичков, в которых как в будущих титанов особенно не верят: бесспорные таланты расходятся в первом.

Почему не особенно верили в Николу Йокича, объяснить нетрудно. Классическому типажу идеального центрового НБА вроде того же Мутомбо он совершенно не соответствовал: рост — 211 см — невыдающийся для игрока такого амплуа, фигура — какая-то пухловатая, не атлетичная. И никто в тот момент не догадывался, что выйдет из этого серба. Львиная доля парней из тех сорока, что опередили Йокича на драфте девятилетней давности, превратились во второстепенных персонажей. Кто-то даже не сумел закрепиться в НБА. А он превратился в фигуру невероятного масштаба.

Собственно, без особого стеснения великим игроком Николу Йокича стали называть еще до нынешнего сезона.

По итогам двух предыдущих он был признан лучшим игроком регулярного чемпионата благодаря уникальному для «центра» набору качеств, которым в свое время, на излете прошлого века, обладал разве что неподражаемый Арвидас Сабонис. Он, этот набор, оказался роскошным. А ингредиентом номер один в нем является, естественно, баскетбольный интеллект какого-то космического уровня, позволяющий Йокичу, например, разыгрывать мяч, пасовать не хуже профессионального плеймейкера и брать верх в битвах под кольцом за счет умения угадать, прочувствовать точку, в которой нужно очутиться. Ну и плюс отличный бросок, психологическая устойчивость. В общем, если и есть эталон баскетбольного универсального солдата, то это как раз Никола Йокич.

В этом году он уступил в борьбе за звание MVP другому «центру», Джоэлу Эмбииду, но кубковая стадия с лихвой компенсировала ему проигрыш. Никола Йокич был бесподобен во всех без исключения четырех ее раундах и фактически во всех без исключения сыгранных «Денвером» двух десятках матчах. А по завершении play-off выяснилось, что Йокич — его лидер в трех ключевых статистических номинациях: у него больше всех очков — 600, больше всех подборов — 269, больше всех результативных передач — 190. Такого «хет-трика» НБА еще не знала. Казалось, что он попросту невозможен, учитывая, насколько особенные навыки требуются для лидерства в каждой из номинаций.

И глупо спорить, что именно «феномен Йокича» был тем фактором, который обеспечивал «Денверу» на самом деле солидный запас прочности во всех сериях, включая финальную против чрезвычайно крепкого «Майами».

Пятый матч, кстати, вышел идеальной иллюстрацией масштаба этого запаса. Строго говоря, «Денвер» долго играл в нем ужасно. Он промазал 20 из своих первых 23 трехочковых, 7 из первых 13 штрафных. Такие ошибки убивают любую команду. Но «Денвер» со спокойно поражающим кольцо и забирающим отскоки в потенциально переломные мгновения Йокичем (всего на его счету 28 очков и 16 подборов) держался рядом с «Майами», а потом и сожрал его с потрохами, вынудив гениального когда-то защитника Айзею Томаса в интервью ESPN честно признаться, что после таких выступлений денверский вожак, хотя ему лишь 28 лет, обязан перейти из разряда выдающихся игроков в разряд легенд.

Алексей Доспехов