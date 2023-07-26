Окончание проектирования канатной дороги через Оку перенесли на осень 2023 года

Проектирование канатной дороги через Оку от станции метро «Заречная» через Заречный бульвар до проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется завершить осенью 2023 года. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в группе компаний «Урбантех», которая намерена реализовать этот проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В компании уточнили, что общественные обсуждения по вопросу строительства канатной дороги должны начаться после того, как проектирование будет завершено. Инициатором общественных обсуждений должны выступить органы исполнительной власти Нижегородской области.

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость проекта канатной дороги через Оку составит 4,6 млрд руб. Ранее в ГК «Урбантех» планировали начать процесс общественного обсуждения в июне-июле, но сейчас сроки сдвигаются вправо.

Правительство Нижегородской области обещает вписать канатную дорогу в общую схему общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Жители заречного бульвара собрали более тысячи подписей против реализации проекта. Они уверены в экономической нецелесообразности проекта и считают, что его реализация нарушит региональное экологическое законодательство.

Андрей Репин