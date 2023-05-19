Жителей рассаживают по кабинкам

Общественные слушания по проекту строительства новой канатной дороги над Окой должны пройти в Нижнем Новгороде в июне-июле 2023 года. Проект по строительству канатки за 4,6 млрд руб. реализует компания «Урбантех». Региональные власти рассчитывают, что новая канатная дорога станет не только туристическим аттракционом, но и полноценным элементом транспортной системы в Нижнем Новгороде. Противники проекта сомневаются в том, что канатная дорога будет востребована в качестве общественного транспорта. Они также опасаются, что при строительстве пострадает Заречный бульвар, над которым будет проложена воздушная трасса. Эксперты отмечают, что строительство канатки нарушает экологическое законодательство. Кроме того, пока не ясно, как можно вписать этот объект в туристические маршруты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Стоимость проекта канатной дороги, которая соединит бульвар Заречный и проспект Гагарина в Нижнем Новгороде, в новой версии подорожала на 300 млн руб., до 4,6 млрд руб.. Эту сумму озвучила заместитель гендиректора по развитию ГК «Урбантех» Мария Бротт в ходе круглого стола в Нижнем Новгороде. По ее словам, архсовет Нижегородской области уже одобрил эскизный проект канатки. Сейчас застройщик занимается инженерными изысканиями на месте будущего строительства. В июне-июле планируется начать процесс общественных слушаний по проекту.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», летом 2021 года ООО «Пома» (российское дочернее предприятие французской компании Pomagalski S.A., Poma) представило властям свое видение проекта по строительству канатной дороги через Оку. Ее стоимость оценивалась в 2,3 млрд руб. Проект так и не был начат. В 2023 года нижегородское правительство и «Урбантех» заключили концессионное соглашение, по которому компания должна построить канатную дорогу из трех станций.

Ввод намечен на 2025 год. Нижегородские власти рассчитывают, что канатная дорога станет элементом системы общественного транспорта в Нижнем Новгороде и аттракционом для туристов.



На этапе обсуждений и подготовки концессионного соглашения «Урбантех» заявлял, что стоимость проезда на канатной дороге должна составить для обычных пассажиров 173 руб. в одну сторону, для туристов — 230 руб. По словам Марии Бротт, стоимость проезда будет устанавливаться правительством региона, которое может установить социально-ориентированный тариф. «Мы его просто примем как должное», — отметила госпожа Бротт. Заместитель министра транспорта Денис Рябин добавил, что правительство будет искать варианты установить дифференцированный тариф.

Также планируется проработать вариант с бесплатными пересадками на канатную дорогу с других видов общественного транспорта. По данным социолога Александра Прудника, проведенный в Нижнем Новгороде опрос показал, что наиболее приемлемой ценой за проезд по новой канатной дороге нижегородцы считают 80–100 руб.

Жители Заречного бульвара организовали инициативную группу и выступили против реализации проекта.

Они отмечают, что бульвар является озелененной территорией общего пользования (ОТОП), а значит какое-либо строительство на его территории запрещено. Кроме того, строительство опор и обустройство защитных зон вокруг них сократит площадь ОТОП, что также запрещено законодательно. По мнению жителей, на правом берегу Оки канатная дорога может пройти над парком «Швейцария» и памятником природы урочищем Слуда, которым строительство нанесет ущерб. Также нижегородцы сомневаются, что при средней цене в 200 руб. за поездку найдется много желающих прокатиться на канатной дороге и она не сможет стать реальной альтернативой общественному транспорту.

Нижегородцы отмечают, что Заречный бульвар является для них местом прогулок. Появление кабинок канатной дороги над головами будет внушать им серьезные опасения за свою безопасность. Свои соображения по поводу предстоящего строительства жители направили на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина, который поручил провести процессуальную проверку. Сейчас они готовят обращение в Генпрокуратуру РФ и собирают подписи против проекта.

В областном минтрансе заявили, что в ближайшее время проведут встречу с участниками инициативной группы, чтобы обсудить проблемные вопросы.

Руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов уверен, что жители правы, когда говорят о техногенном вмешательстве в ОТОП. «Региональный закон об охране озелененных территорий прямо запрещает строительство на таких участках. Так же, как и сокращение их площади, которое может произойти после того, как вокруг опор будут организованы охранные зоны. Что касается урочища Слуда, то сейчас проект немного изменен и не затронет его территорию. Но в любом случае, какая-то вырубка при строительстве опор в районе "Океаниса" может понадобиться», — отметил эколог.

Руководитель проекта «Национальные канатные дороги» (проектант новой канатной дороги) Алексей Чудаев считает, что опоры на Заречном бульваре по проекту являются инженерными сооружениями, а значит их строительство на территории ОТОП разрешено.

Председатель нижегородской гильдии экскурсоводов Александра Шарова отметила, что первая в городе канатная дорога Нижний Новгород — Бор за 13 лет стала излюбленным местом для туристов.

У новой канатной дороги в этом плане может быть целый ряд минусов. «Она находится в удалении от центра города и рядом нет достопримечательностей, которые можно вместе с канатной дорогой включить в один туристический маршрут. Если везти группу туристов из туристического центра только на канатную дорогу, необходимо специально арендовать автобус. Это приведет к удорожанию поездки. Понятно, что это будет красивый объект, но пока не ясно, как его можно приделать ко всей остальной туристической инфраструктуре», — отметила госпожа Шарова.

Андрей Репин