ЦБ отчитался о снижении числа выявленных поддельных денег на 63%

Центробанк (ЦБ) в первом квартале 2023 года выявил 3018 поддельных банкнот в национальной валюте. Это на 62,88% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8131). Количество фальшивых банкнот иностранных государств упало почти на 46%, до 360 штук, следует из пресс-релиза ЦБ.

За отчетный период выявили: поддельных пятитысячных банкнот — 2082, двухтысячных — 224, банкнот номиналом 1000 — 601. Меньше всего подделывали купюры по 50 руб. (семь). Также обнаружили 35 поддельных монет номиналом 10 руб., 13 поддельных монет номиналом 5 руб. Больше всего фальшивых купюр выявили в Центральном федеральном округе (1542).

Среди подделок иностранных банкнот было больше всего евро (187). Также обнаружили 170 поддельных долларов и по одной купюре — юаня, гривны и шведской кроны.

В марте, как стало известно «Ъ», сотрудники правоохранительных органов задержали на территории Ингушетии, Дагестана и Ростовской области группу лиц, подозреваемых в изготовлении и сбыте высококачественных поддельных купюр номиналом 5 тыс. руб. При обыске из производственного цеха были изъяты станки, трафареты, самодельный сушильный шкаф и другие предметы для производства банкнот.

Подробности — в материале «Ъ» «Фальшивомонетчики освоили рубли и перешли на доллары».

Лаура Кеффер