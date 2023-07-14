Италия долила вино

Экспорт итальянского вина в Россию вырос на треть. Как отчиталась ассоциация Federvini, в первом квартале в количественном выражении поставки увеличились на 30%, в денежном выражении — на 41%. За первые три месяца года Италия поставила в Россию почти 12 млн л вина стоимостью порядка €34 млн. За 2022-й объем поставок тоже вырос на 15%. С чем это связано? И что происходит с винами других европейских стран на российском рынке? Разбиралась Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В прошлом году российский бизнес активно искал аналоги европейским винам. В ход шли поставки и от локальных производителей, и от игроков из так называемых дружественных стран. Тройка лидеров на этом фоне несколько сместилась, это заметно и по итогам последних шести месяцев, рассказал гендиректор компании AST Леонид Рафаилов:

«Итальянские вина традиционно в последние годы продаются в наибольшем объеме среди других.

Правда, по итогам первых пяти месяцев на первое место по импорту вышли напитки из Грузии, итальянские — на втором. Это достаточно большой объем.

Многие импортеры смотрели на вина из Восточной Европы: пробовали Сербию, Хорватию, Черногорию, смотрели на продукцию и из Турции. Однако после того, как стало ясно, что Европа продолжит работать с Россией в полном объеме, этот энтузиазм прошел, и мы вернулись к традиционным поставщикам из Старого Света».

Итальянские игристые в доле импорта и вовсе заняли более половины рынка России. Ждать роста показателей, вероятно, стоит и в сегменте тихих вин. По крайней мере, рестораторам все чаще предлагают добавить в карты напитки из Италии, рассказал сооснователь бара «Сюр», паста-бара «Аренда» и кафе «Интеллигенция» Никита Фомкин:

«Сейчас игроки рынка активно сватают итальянское вино: назначают дегустации, привозят новые и старые бренды. Мы, например, сильно увеличим в наших картах напитки из этого региона, на них очень хорошие цены дают — от 700 руб. ресторану на бутылку. Значит, заведение может ее спокойно продавать за 2–3 тыс. руб.

В том году мы успели отказаться от вин Италии, и в какой-то момент их место занимали российские аналоги. Сейчас идет обратный откат».

Итальянские бренды интересны и торговым сетям из-за сравнительно низкой стоимости. Ритейлеры активно увеличивают собственные поставки, отметил исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин:

«Рост импорта, который шел в первом квартале, возможно, продолжится и дальше. Это тенденция, которая связана с тем, что достаточно большой объем сейчас закупают сами сети.

Идет такой процесс замещения на полке. Увеличение продаж, которое мы наблюдаем, в первую очередь, вызвано этим, во вторую — тем, что в первом и последнем кварталах прошлого года, когда все эти решения принимались, был достаточно лояльный курс валют».

Увеличение импорта также наблюдается в категории испанских вин, отмечают собеседники “Ъ FM”. Вместе с тем к концу года ждать заметного прироста поставок не стоит, продолжает Александр Липилин:

«Что касается французских вин, то если брать первый квартал, то год к году картина достаточно стабильная. Если говорить про Испанию, то, как и с итальянской продукцией, прирост идет за счет замещения товара на полке.

К концу года ситуация стабилизируется, то есть это не какой-то взрывной рост потребления вин из этих стран. Так что мы какого-то увеличения спроса на эту продукцию не наблюдаем, максимум в пределах нескольких процентов».

И если вина из Европы остались в России почти в том же ассортименте, что и до февраля 2022-го, то с напитками из Новой Зеландии и Австралии пришлось практически распрощаться. Так, например, только в первом квартале объем импорта тихих вин из Австралии упал в полтора раза.

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