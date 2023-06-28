Вино предлагают разбавить пошлиной

Правительство задумалось о повышении пошлин на импортное вино. Решение должны принять в течение одного-двух месяцев, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью «Российской газете». Насколько должна вырасти ставка, пока неизвестно, сейчас она составляет 12,5%. Вслед за ужесточением таможенных правил увеличится и стоимость импортного алкоголя. На этом фоне российская продукция может оказаться доступнее и привлекательнее, объясняют задумку властей собеседники “Ъ FM”. Насколько такие планы реализуемы? И нужны ли они рынку? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас импортное вино по цене 800 руб. за бутылку в магазине возьмет далеко не каждый россиянин. При повышении пошлин это будет едва ли не самый дешевый алкоголь, который попадется на полках, предупреждают собеседники “Ъ FM”.

Зависеть все будет, впрочем, от того, насколько высоко власти установят планку. Минфин обещает инфляцию не разгонять. Но даже при небольшом увеличении ставки, рост стоимости может оказаться ощутимым, предупреждает президент Simple Group Максим Каширин:

«Если пошлина будет в районе 2–3%, плюс НДС — 5–7%, то цены вырастут. Платежи при пересечении границы, при растаможке, это, по сути, авансовые инвестиции в будущие продажи. Соответственно, надо будет закладывать маржу».

Это самый мягкий сценарий. Российская ассоциация виноградарей и виноделов предлагала бить по импорту сильнее и установить фактически заградительную пошлину в 50% для зарубежной продукции. Ввоз напитков из недружественных стран призывали вовсе запретить. А половину магазинных полок отдать под отечественные вина.

Такие меры собеседники “Ъ FM” называют излишним. Хотя общий курс на протекционизм вполне объясним, полагает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев:

«С 2017 года отрасль получает достаточно большие субсидии, заложены большие площади виноградников, которые дают дополнительный объем сырья.

Вина на рынке много, и повышение цен на импортные продукты может поддержать продажи российской продукции, в том числе через механизм промоакций и скидок».

Импортозамещение пока не спешат поддерживать сами россияне. Меньше половины всего проданного в 2022 году вина пришлось на российскую продукцию, свидетельствуют данные агентства «Градус». И от привычки пить импортный алкоголь потребители вряд ли откажутся, уверен основатель и владелец винного бара Arch 1908 Алексей Фабристов:

«Любители иностранного вина очень болезненно переходит на какие-то альтернативы. Тот, кто пил новозеландский совиньон два года назад за цену в полтора раза дешевле, так же продолжит его пить. Учитывая рост стоимости комплектующих, в самом винодельческом процессе стоимость российского вина тоже начнет расти. Поэтому мы просто увидим увеличение цен на алкоголь».

Хотя, казалось бы, цены на российское вино расти не должны: власти стараются компенсировать производителям затраты. Например, на расширение виноградников правительство направит отрасли 26 млрд руб. до 2030 года. Дело, впрочем, не в господдержке, отмечает исполнительный директор Fortwine Александр Липилин:

«Зная рынок изнутри, мы понимаем, что многие российские винодельни не дорабатывают с точки зрения издержек. Кто-то с точки зрения сбыта — продажи, маркетинг, создание бренда, коммуникации с потребителем. Но они так и не учатся ни маркетингу, ни продажам, к сожалению. Думаю, если мы пойдем в таком направлении, то следующий законопроект будет о том, что каждый гражданин обязан выпить три-четыре бутылки российского вина в неделю и отчитаться об этом на "Госуслугах"».

Собеседники “Ъ FM” советуют властям и отрасли работать над ошибками. А импортные товары подорожают и без пошлин. Из-за инфляции в Европе и неурожайного прошлого года.

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