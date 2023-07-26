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Коммерсантъ FM
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Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога США и России

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что выступает за налаживание диалога с Россией на высоком уровне. По его мнению, действия нынешнего американского президента Джо Байдена в отношениях с РФ являются «глубоко неправильными».

Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший

Фото: Amr Alfiky, Reuters

Роберт Кеннеди-младший

Фото: Amr Alfiky, Reuters

По мнению Роберта Кеннеди-младшего, сейчас его страна находится «в потенциально экзистенциальной битве» с Россией. «У России на тысячи больше ядерных вооружений, чем у Америки. Сейчас, похоже, эта информация никого не волнует»,— сказал политик (цитата по Fox News).

Также претендент на пост президента Соединенных Штатов отметил, что, по его мнению, у Вашингтона сейчас, по сути, «нет отношений с Москвой на высоком уровне». «Мой дядя и Никита Хрущев добились необыкновенной дружбы друг с другом Мы ведь вообще думали, что Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну. Нам нужно и говорить с ними, вступать в контакты с русскими на высоком уровне. В общем, нам нужно просто поступать так, как говорил мой дядя»,— пояснил он.

В мае господин Кеннеди-младший заявлял, что «Россия не может себе позволить проиграть в конфликте на Украине». По его мнению, для Москвы это «экзистенциальный» вопрос. Роберт Кеннеди-младший также считает, что Украина и США пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ. Он оценивает ситуацию на Украине как самый жесткий конфликт со времен Второй мировой войны.

Роберт Кеннеди-младший — племянник убитого президента Джона Кеннеди, ему 69 лет. В апреле он подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года от Демократической партии.

Подробнее о кандидате — в публикации «Ъ» «Фрики атакуют».

Александр Кислов

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