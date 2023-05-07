Роберт Кеннеди-младший считает, что РФ «не может проиграть» в конфликте с Украиной

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что Россия не может себе позволить проиграть в конфликте на Украине. По его мнению, для Москвы это «экзистенциональный» вопрос.

«Россияне не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они не могут позволить проиграть эту войну, это экзистенциально для них. Они наращивают свои силы»,— сказал господин Кеннеди-младший в интервью каналу All-in Podcast. По его мнению, Россия превосходит противника в артиллерии.

Роберт Кеннеди-младший также считает, что Украина и США пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ. Он оценивает ситуацию на Украине, как самый жесткий конфликт со времен Второй мировой войны.

Роберт Кеннеди-младший — племянник убитого президента Джона Кеннеди, ему 69 лет. В апреле он подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года от Демократической партии.

Подробнее о кандидате — в материале «Ъ» «Фрики атакуют».

Леонид Уварчев