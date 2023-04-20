Фрики атакуют

В среду демократ-аутсайдер Роберт Кеннеди-младший официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Скандальный активист-антиваксер, сторонник теории заговоров, не раз замеченный в компании крайне правых республиканцев, готов побороться с Джо Байденом за номинацию от Демократической партии. При этом претендент, которого в вашингтонском истеблишменте никто не рассматривал всерьез, уже перетянул на свою сторону небывалую для новичка поддержку. 14% бывших избирателей господина Байдена готовы поддержать Роберта Кеннеди, следует из последнего опроса общественного мнения.
Роберт Кеннеди
Фото: Brian Snyder, Reuters
Роберт Кеннеди-младший, сын сенатора Роберта Кеннеди и племянник погибшего в результате покушения президента США Джона Кеннеди в среду официально объявил о начале своей избирательной кампании в борьбе за пост президента США от Демократической партии в 2024 году.
Анонсируя 19 апреля свое выдвижение в отеле Park Plaza в Бостоне, господин Кеннеди назвал себя «демократом Кеннеди». На трибуне его поддерживали жена — актриса Шерил Хайн и дважды кандидат в президенты, бывший конгрессмен Деннис Кусинич.
Заявку на участие в президентских выборах политик подал еще 5 апреля, однако официальный старт кампании был дан именно в среду. Таким образом, он присоединился к другому нестандартному кандидату от Демократической партии — коучу по саморазвитию и писательнице Марианне Уильямсон.
Оба они, как ожидается, составят на праймериз конкуренцию президенту Джо Байдену, которого эксперты рассматривают в качестве главного фаворита будущей гонки. Другие видные политики-демократы бороться с таким кандидатом-тяжеловесом не решились. Однако откровенные аутсайдеры решили все-таки попытать счастья.
В своем Twitter решение о выдвижении Роберт Кеннеди объяснил так: «Сегодня у нас правительство, которое боится своего народа. И я даю ответ на это — если люди хотят честности, они должны голосовать за меня. Если люди хотят защитить Конституцию, они должны голосовать за меня. Если люди думают, что Билль о правах (неофициальное название первых десяти поправок к Конституции США.— “Ъ”) все еще актуален, они должны проголосовать за меня».
Выступая в Бостоне с речью, посвященной его выдвижению, господин Кеннеди объяснил, что его страна живет в токсичной поляризации и он стремится сделать все для того, чтобы объединить американцев.
Помимо обещаний «положить конец расколу» господин Кеннеди назвал себя правдорубом и заверил, что следующие 18 месяцев кампании и на протяжении всего его неминуемого президентства его усилия будут направлены на то, чтобы «положить конец коррумпированному слиянию государственной и корпоративной власти». Он пообещал также предотвратить «превращения в товар и отравление наших детей и нашего народа химикатами и фармацевтическими препаратами», пресечь попытки «обеднения среднего класса и поддержания нас в постоянном состоянии войны».
Эти странные программные заявления не стали для американцев неожиданностью.
Роберт Кеннеди-младший — скандально известный активист, ярый защитник окружающей среды, юрист-эколог с 30-летним стажем. Он один из главных вдохновителей движения против вакцинации от COVID-19, проповедовавший, в частности, опровергнутую впоследствии учеными теорию о том, что вакцинация от ковида приводит к детскому аутизму. Его взгляды на вакцинацию были настолько экстремистскими, что это даже заставило некоторых членов его семьи публично их опровергнуть и осудить.
Господин Кеннеди также агитировал за освобождение палестинца Сирхана Сирхана, отбывающего наказание за убийство его отца — сенатора Роберта Кеннеди. Политик выразил мнение, что его отец и сам выступил бы за освобождение палестинца.
Кроме того, он сослался на некие доказательства, свидетельствующие о том, что сидит невиновный. Из-за этого Роберт Кеннеди-младший поссорился с собственными матерью, братьями и сестрами.
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В своей речи новоиспеченный кандидат в президенты вскользь затронул семейные распри, иронизируя, что подобные конфликты не такая уж редкость и не без сарказма отметил отсутствие некоторых родственников на мероприятии, посвященном его выдвижению.
Хотя Роберт Кеннеди называет себя демократом, ранее его чаще всего ассоциировали с крайне правыми республиканцами. Он нередко появлялся на мероприятиях, продвигающих идею о том, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы, был замечен с теми, кто оправдывал нападение на Капитолий 6 января 2021 года или преуменьшал его последствия.
Более того, бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон даже уговаривал Роберта Кеннеди баллотироваться в президенты, рассматривая его как агента влияния, вызывающего хаос, утверждает CBS News.
Тем не менее господин Кеннеди хотя и выразил поддержку экс-президенту в своей речи в среду, но все же раскритиковал его за локдауны, которые принесли, по его мнению, больше вреда, чем пользы.
Несмотря на, казалось бы, крайне необычную для демократов повестку опрос USA Today/Suffolk University Poll показал, что у Роберта Кеннеди неожиданно высокая для аутсайдера поддержка в партии: 14% избирателей, голосовавших за Джо Байдена, готовы теперь отдать свои голоса за него.
Ресурс отмечает, что «это удивительная сила для кандидата, который хотя и имеет известное имя в политике, но сейчас больше известен как поборник развенчанной теории заговора».
Более того, в этом опросе, который проводился с субботы по вторник, автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон получила 5% голосов. И только 67% опрошенных высказались в поддержку Джо Байдена. Еще порядка 13% не определились со своими предпочтениями.
«В 2020 году Джо Байден получил больше голосов, чем любой другой президент в истории США, однако опрос показывает нам, что те же самые избиратели открыты для других демократов для проведения энергичных праймериз»,— приводятся в статье слова директора Центра политических исследований Саффолкского университета Дэвида Палеологоса. Он подчеркивает, что «Кеннеди, хотя и далеко позади (от Джо Байдена .— “Ъ”) на данный момент, начинает с двузначного числа и его нельзя игнорировать».