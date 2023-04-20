Фрики атакуют

В среду демократ-аутсайдер Роберт Кеннеди-младший официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Скандальный активист-антиваксер, сторонник теории заговоров, не раз замеченный в компании крайне правых республиканцев, готов побороться с Джо Байденом за номинацию от Демократической партии. При этом претендент, которого в вашингтонском истеблишменте никто не рассматривал всерьез, уже перетянул на свою сторону небывалую для новичка поддержку. 14% бывших избирателей господина Байдена готовы поддержать Роберта Кеннеди, следует из последнего опроса общественного мнения.

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Фото: Brian Snyder, Reuters Роберт Кеннеди

Фото: Brian Snyder, Reuters

Роберт Кеннеди-младший, сын сенатора Роберта Кеннеди и племянник погибшего в результате покушения президента США Джона Кеннеди в среду официально объявил о начале своей избирательной кампании в борьбе за пост президента США от Демократической партии в 2024 году.

Анонсируя 19 апреля свое выдвижение в отеле Park Plaza в Бостоне, господин Кеннеди назвал себя «демократом Кеннеди». На трибуне его поддерживали жена — актриса Шерил Хайн и дважды кандидат в президенты, бывший конгрессмен Деннис Кусинич.

Заявку на участие в президентских выборах политик подал еще 5 апреля, однако официальный старт кампании был дан именно в среду. Таким образом, он присоединился к другому нестандартному кандидату от Демократической партии — коучу по саморазвитию и писательнице Марианне Уильямсон.

Оба они, как ожидается, составят на праймериз конкуренцию президенту Джо Байдену, которого эксперты рассматривают в качестве главного фаворита будущей гонки. Другие видные политики-демократы бороться с таким кандидатом-тяжеловесом не решились. Однако откровенные аутсайдеры решили все-таки попытать счастья.

В своем Twitter решение о выдвижении Роберт Кеннеди объяснил так: «Сегодня у нас правительство, которое боится своего народа. И я даю ответ на это — если люди хотят честности, они должны голосовать за меня. Если люди хотят защитить Конституцию, они должны голосовать за меня. Если люди думают, что Билль о правах (неофициальное название первых десяти поправок к Конституции США.— “Ъ”) все еще актуален, они должны проголосовать за меня».

Выступая в Бостоне с речью, посвященной его выдвижению, господин Кеннеди объяснил, что его страна живет в токсичной поляризации и он стремится сделать все для того, чтобы объединить американцев.

Помимо обещаний «положить конец расколу» господин Кеннеди назвал себя правдорубом и заверил, что следующие 18 месяцев кампании и на протяжении всего его неминуемого президентства его усилия будут направлены на то, чтобы «положить конец коррумпированному слиянию государственной и корпоративной власти». Он пообещал также предотвратить «превращения в товар и отравление наших детей и нашего народа химикатами и фармацевтическими препаратами», пресечь попытки «обеднения среднего класса и поддержания нас в постоянном состоянии войны».

Эти странные программные заявления не стали для американцев неожиданностью.

Роберт Кеннеди-младший — скандально известный активист, ярый защитник окружающей среды, юрист-эколог с 30-летним стажем. Он один из главных вдохновителей движения против вакцинации от COVID-19, проповедовавший, в частности, опровергнутую впоследствии учеными теорию о том, что вакцинация от ковида приводит к детскому аутизму. Его взгляды на вакцинацию были настолько экстремистскими, что это даже заставило некоторых членов его семьи публично их опровергнуть и осудить.

Господин Кеннеди также агитировал за освобождение палестинца Сирхана Сирхана, отбывающего наказание за убийство его отца — сенатора Роберта Кеннеди. Политик выразил мнение, что его отец и сам выступил бы за освобождение палестинца.

Кроме того, он сослался на некие доказательства, свидетельствующие о том, что сидит невиновный. Из-за этого Роберт Кеннеди-младший поссорился с собственными матерью, братьями и сестрами.

Фотогалерея Кто убил Кеннеди Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джон Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года, когда вместе со своей супругой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-стрит во время официального визита в Даллас. «Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент Соединенных Штатов, скончался в возрасте 46 лет»,— сообщалось на первой полосе The New York Herald Tribune. Описывая его визит в Даллас, журналисты писали: «Господина Кеннеди приветствовали восторженные жители, несмотря на предсказания о том, что в Далласе — этой цитадели правого республиканства — президенту будет оказан холодный прием» Фото: AP / Warren Commission Карьера Джона Кеннеди началась в 1946 году. Выбранный в члены Палаты представителей Конгресса США демократ Кеннеди затем переизбирался вплоть до 1953 года. Затем до 1960 года был сенатором от Массачуссетса. 13 июля 1960 года его кандидатура была выдвинута демократами на пост президента США. 8 ноября 1960 года, опередив Ричарда Никсона, Кеннеди стал самым молодым американским президентом в истории, а также первым президентом-католиком Фото: AP / Bill Allen Клан Кеннеди как будто преследовал злой рок. Джон Кеннеди (слева) умер от ранения в затылок в Далласе, его брат Роберт Кеннеди (в центре) был застрелен в 1968 году, а Тед Кеннеди (справа) стал единственным опровержением «проклятья Кеннеди», дожив до 77 лет. Он умер от опухоли мозга Фото: AP / HO Жаклин и Джон Кеннеди познакомились в мае 1952 года на званом обеде, спустя год они объявили о помолвке. Во время поездки в Даллас, когда Кеннеди был убит, Жаклин была рядом с ним. Первая леди даже не сразу поняла, что в ее супруга стреляли — звук выстрела она приняла за выхлоп мотоцикла. Раненого президента привезли в Парклендский госпиталь. Жаклин пыталась попасть в операционную и сказала президентскому врачу: «В него стреляли на моих глазах. Я вся в его крови. Что может быть еще хуже?! Я хочу быть там, когда он умирает». От успокоительных она отказалась. Врач все же пустил ее к мужу, сказав: «Это ее право» Фото: AP За расследование убийства президента взялись ФБР во главе с Эдгаром Гувером и комиссия Уоррена (председателя Верховного суда США). Результаты расследования комиссии были опубликованы в сентябре 1964 года. Специальный комитет Конгресса, занимавшийся перепроверкой выводов в 1979 году, пришел к выводу, что в той части, которая касалась собственно убийства президента, следователи сработали на отлично, но недостаточно внимания уделили выяснению мотивов преступления Фото: AP После того как Джон Кеннеди умер, Жаклин отказалась снять запачканный кровью розовый костюм. В нем она стояла рядом с Линдоном Джонсоном, принимавшим присягу при вступлении в должность в качестве президента на борту самолета, который должен был доставить тело убитого Кеннеди в Вашингтон. Первая леди объяснила это так: «Я хочу, чтобы все видели то, что они сделали с Джоном» Фото: Reuters / Abbie Rowe / The White House / John F. Kennedy Presidential Library Комиссия Уоррена пришла к следующим выводам: Ли Харви Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 секунды совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада в Далласе, штат Техас, где он работал. В результате выстрелов президент Кеннеди был убит, губернатор Техаса Конналли ранен тяжело, а один из прохожих — легко. После этого Освальд убил местного полицейского. Комиссия решила, что Освальд «действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи» Фото: AP Бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд (с октября 1959 по июнь 1962 года жил в СССР) был арестован по подозрению в убийстве полицейского, которое произошло через 40 минут после убийства Джона Кеннеди. Обвиняемый не признавал свою вину. Спустя два дня его решили перевести в окружную тюрьму Далласа. Этот процесс транслировался в прямом эфире. В 11:21 владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби вышел из толпы и выстрелил Освальду в живот. Спустя два часа Освальд скончался в той же больнице, что и Кеннеди Фото: AP Комиссия Уоррена не смогла установить мотивы, двигавшие Освальдом: «Очевидно, что у Освальда была предопределенная враждебность по отношению к окружающей его среде. Ему, кажется, не удалось установить серьезные отношения с другими людьми. Поиски Освальдом того, что он считал идеальным обществом, были обречены с самого начала. Он искал для себя место в истории — роль "великого человека", который был бы признан в свое время. Приверженность к марксизму и коммунизму, как представляется, была еще одним важным фактором в его мотивации. Этот и многие другие факторы могли сформировать характер Ли Харви Освальда, и возник человек, способный на убийство президента Кеннеди»

На фото: раненный Джеком Руби Ли Харви Освальд Фото: AP / David F. Smith Споры по поводу того, кто же убил Джона Кеннеди, не прекращаются до сих пор. Среди подозреваемых Фидель Кастро, мафия, ЦРУ, Эдгар Гувер, Линдон Джонсон, секретная служба и многие другие. Большинство американцев не верят в выводы комиссии Уоррена, занимавшейся расследованием преступления и обвинившей бывшего морского пехотинца США Ли Харви Освальда. Такой позиции придерживается и госсекретарь США Джон Керри: «У меня и по сей день остаются серьезные сомнения, что Ли Харви Освальд действовал один» Фото: AP / J. Walter Green Существует версия, согласно которой за убийством Кеннеди мог стоять сменивший его на посту президента вице-президент Линдон Джонсон. В качестве мотива преступления сторонники версии называют не только стремление к власти, но и инстинкт самосохранения, который двигал Джонсоном. Дело в том, что вице-президент подозревался в коррупции. Как заявила в 2002 году его любовница Мадлен Браун, «если бы Кеннеди не убили в тот день, то Линдон Джонсон, скорее всего, отправился бы в тюрьму». То, что президента убили именно в Далласе, тоже неслучайно. Линдон Джонсон родился в Техасе и контролировал полицию Далласа, что могло помочь ему скрыть часть улик. Об этой версии заявляла не только госпожа Браун, но и Ричард Никсон и сама Жаклин Кеннеди Фото: Reuters Согласно другой версии, смерть Джона Кеннеди была лишь трагической случайностью, а убийцей — Джордж Хикки, агент секретной службы, охраняющей президента, членов его семьи и высших чиновников США, который в день убийства ехал за лимузином Кеннеди. После первого выстрела, который действительно произвел Освальд, Хикки, стараясь защитить президента, открыл ответный огонь. Именно пуля Хикки, выпущенная из самозарядной винтовки AR-15, попала в шею президента, ехавшего перед ним. Сторонники этой версии утверждают, что в Белом доме знали правду, но во избежание скандала все улики были уничтожены, а дело замято по распоряжению Роберта Кеннеди Фото: AP / Justin Newman, File Теория о том, что Кеннеди был убит по приказу американской мафии, тоже существует. Сторонники этой версии считают, что за убийством стоят крестные отцы Карлос Марселло, Санто Трафиканте и Сэм Джианкана. Основная причина — война, которую Джон Кеннеди объявил мафии США Фото: AP Похороны президента состоялись 25 ноября 1963 года. Их организацией занималась лично Жаклин Кеннеди. Когда гроб прибыл в Вашингтон, она сняла свое обручальное кольцо, вложила его в руку супруга и сказала помощнику Кену О’Доннеру: «Теперь у меня ничего нет» Фото: AP Проститься с Джоном Кеннеди пришли более 800 тыс. человек. Во главе процессии шли Жаклин Кеннеди и братья президента Роберт и Эдвард. Дети президента ехали в лимузине позади. Кеннеди был похоронен на Арлингтонском национальном кладбище. Когда гроб опустили в землю, Жаклин зажгла на могиле вечный огонь. Церемония транслировалась тремя общенациональными каналами Фото: AP Сомнения по поводу причастности Освальда к убийству Кеннеди подкреплялись и проблемой «волшебной пули». Дело в том, что одна и та же пуля, согласно выводам комиссии, попала в шею Кеннеди, изменила траекторию и ранила сидящего впереди сенатора Конналли. По заключению экспертов у Освальда не было времени сделать более трех выстрелов. Таким образом, объяснить историю «волшебной пули» могло бы только наличие еще одного стрелка (что сходится с теорией о причастности к убийству охранника Джорджа Хикки) Фото: AP / Warren Commission Вопрос о том, кто же убил Кеннеди, вот уже 50 лет дает пищу для писателей, художников, музыкантов и кинорежиссеров. Одной из первых книг на эту тему стал роман Уильяма Манчестера. Написать его автору предложила вдова президента Жаклин. Весь гонорар от книги — $5 млн — поступил в фонд Библиотеки имени Кеннеди. Сенсацией 2011 года стал роман Стивена Кинга «11/22/63» о том, как все обернулось, если бы неведомый герой смог остановить Ли Харви Освальда Фото: AP / Tony Gutierrez В 2013 году, к пятидесятилетию со дня убийства в Далласе 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, издательство Skyhorse Publishing издало 25 книг о преступлении Фото: AP / LM Otero Ни одно событие в американской истории не экранизировалось столь часто, как убийство 35-го президента. Этот мотив является центральным или фигурирует почти в 50 художественных фильмах и сериалах, а также в клипах музыкантов, комиксах и компьютерных играх. В 2017 году в прокат вышел фильм «Джеки» (кадр на фото), который рассказывает о первых днях жизни Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа Фото: Bliss Media 26 октября 2017 года Национальный архив США опубликовал почти 3 тыс. документов об убийстве Джона Кеннеди. При этом президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать не все документы, публикация которых была запланирована, «из соображений национальной безопасности». Оставшаяся часть должна быть рассекречена до конца апреля 2018 года. В одном из документов, в частности, утверждается, что за два месяца до нападения Ли Харви в ходе визита в Мехико в сентябре общался с советским дипломатом, который, как считали американские спецслужбы, был сотрудником КГБ. О том, что КГБ могло быть причастно к убийству Джона Кеннеди, в документах не говорится Фото: Jon Elswick / AP Следующая фотография 1 / 20 Джон Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года, когда вместе со своей супругой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-стрит во время официального визита в Даллас. «Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент Соединенных Штатов, скончался в возрасте 46 лет»,— сообщалось на первой полосе The New York Herald Tribune. Описывая его визит в Даллас, журналисты писали: «Господина Кеннеди приветствовали восторженные жители, несмотря на предсказания о том, что в Далласе — этой цитадели правого республиканства — президенту будет оказан холодный прием» Фото: AP / Warren Commission Карьера Джона Кеннеди началась в 1946 году. Выбранный в члены Палаты представителей Конгресса США демократ Кеннеди затем переизбирался вплоть до 1953 года. Затем до 1960 года был сенатором от Массачуссетса. 13 июля 1960 года его кандидатура была выдвинута демократами на пост президента США. 8 ноября 1960 года, опередив Ричарда Никсона, Кеннеди стал самым молодым американским президентом в истории, а также первым президентом-католиком Фото: AP / Bill Allen Клан Кеннеди как будто преследовал злой рок. Джон Кеннеди (слева) умер от ранения в затылок в Далласе, его брат Роберт Кеннеди (в центре) был застрелен в 1968 году, а Тед Кеннеди (справа) стал единственным опровержением «проклятья Кеннеди», дожив до 77 лет. Он умер от опухоли мозга Фото: AP / HO Жаклин и Джон Кеннеди познакомились в мае 1952 года на званом обеде, спустя год они объявили о помолвке. Во время поездки в Даллас, когда Кеннеди был убит, Жаклин была рядом с ним. Первая леди даже не сразу поняла, что в ее супруга стреляли — звук выстрела она приняла за выхлоп мотоцикла. Раненого президента привезли в Парклендский госпиталь. Жаклин пыталась попасть в операционную и сказала президентскому врачу: «В него стреляли на моих глазах. Я вся в его крови. Что может быть еще хуже?! Я хочу быть там, когда он умирает». От успокоительных она отказалась. Врач все же пустил ее к мужу, сказав: «Это ее право» Фото: AP За расследование убийства президента взялись ФБР во главе с Эдгаром Гувером и комиссия Уоррена (председателя Верховного суда США). Результаты расследования комиссии были опубликованы в сентябре 1964 года. Специальный комитет Конгресса, занимавшийся перепроверкой выводов в 1979 году, пришел к выводу, что в той части, которая касалась собственно убийства президента, следователи сработали на отлично, но недостаточно внимания уделили выяснению мотивов преступления Фото: AP После того как Джон Кеннеди умер, Жаклин отказалась снять запачканный кровью розовый костюм. В нем она стояла рядом с Линдоном Джонсоном, принимавшим присягу при вступлении в должность в качестве президента на борту самолета, который должен был доставить тело убитого Кеннеди в Вашингтон. Первая леди объяснила это так: «Я хочу, чтобы все видели то, что они сделали с Джоном» Фото: Reuters / Abbie Rowe / The White House / John F. Kennedy Presidential Library Комиссия Уоррена пришла к следующим выводам: Ли Харви Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 секунды совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада в Далласе, штат Техас, где он работал. В результате выстрелов президент Кеннеди был убит, губернатор Техаса Конналли ранен тяжело, а один из прохожих — легко. После этого Освальд убил местного полицейского. Комиссия решила, что Освальд «действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи» Фото: AP Бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд (с октября 1959 по июнь 1962 года жил в СССР) был арестован по подозрению в убийстве полицейского, которое произошло через 40 минут после убийства Джона Кеннеди. Обвиняемый не признавал свою вину. Спустя два дня его решили перевести в окружную тюрьму Далласа. Этот процесс транслировался в прямом эфире. В 11:21 владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби вышел из толпы и выстрелил Освальду в живот. Спустя два часа Освальд скончался в той же больнице, что и Кеннеди Фото: AP Комиссия Уоррена не смогла установить мотивы, двигавшие Освальдом: «Очевидно, что у Освальда была предопределенная враждебность по отношению к окружающей его среде. Ему, кажется, не удалось установить серьезные отношения с другими людьми. Поиски Освальдом того, что он считал идеальным обществом, были обречены с самого начала. Он искал для себя место в истории — роль "великого человека", который был бы признан в свое время. Приверженность к марксизму и коммунизму, как представляется, была еще одним важным фактором в его мотивации. Этот и многие другие факторы могли сформировать характер Ли Харви Освальда, и возник человек, способный на убийство президента Кеннеди»

На фото: раненный Джеком Руби Ли Харви Освальд Фото: AP / David F. Smith Споры по поводу того, кто же убил Джона Кеннеди, не прекращаются до сих пор. Среди подозреваемых Фидель Кастро, мафия, ЦРУ, Эдгар Гувер, Линдон Джонсон, секретная служба и многие другие. Большинство американцев не верят в выводы комиссии Уоррена, занимавшейся расследованием преступления и обвинившей бывшего морского пехотинца США Ли Харви Освальда. Такой позиции придерживается и госсекретарь США Джон Керри: «У меня и по сей день остаются серьезные сомнения, что Ли Харви Освальд действовал один» Фото: AP / J. Walter Green Существует версия, согласно которой за убийством Кеннеди мог стоять сменивший его на посту президента вице-президент Линдон Джонсон. В качестве мотива преступления сторонники версии называют не только стремление к власти, но и инстинкт самосохранения, который двигал Джонсоном. Дело в том, что вице-президент подозревался в коррупции. Как заявила в 2002 году его любовница Мадлен Браун, «если бы Кеннеди не убили в тот день, то Линдон Джонсон, скорее всего, отправился бы в тюрьму». То, что президента убили именно в Далласе, тоже неслучайно. Линдон Джонсон родился в Техасе и контролировал полицию Далласа, что могло помочь ему скрыть часть улик. Об этой версии заявляла не только госпожа Браун, но и Ричард Никсон и сама Жаклин Кеннеди Фото: Reuters Согласно другой версии, смерть Джона Кеннеди была лишь трагической случайностью, а убийцей — Джордж Хикки, агент секретной службы, охраняющей президента, членов его семьи и высших чиновников США, который в день убийства ехал за лимузином Кеннеди. После первого выстрела, который действительно произвел Освальд, Хикки, стараясь защитить президента, открыл ответный огонь. Именно пуля Хикки, выпущенная из самозарядной винтовки AR-15, попала в шею президента, ехавшего перед ним. Сторонники этой версии утверждают, что в Белом доме знали правду, но во избежание скандала все улики были уничтожены, а дело замято по распоряжению Роберта Кеннеди Фото: AP / Justin Newman, File Теория о том, что Кеннеди был убит по приказу американской мафии, тоже существует. Сторонники этой версии считают, что за убийством стоят крестные отцы Карлос Марселло, Санто Трафиканте и Сэм Джианкана. Основная причина — война, которую Джон Кеннеди объявил мафии США Фото: AP Похороны президента состоялись 25 ноября 1963 года. Их организацией занималась лично Жаклин Кеннеди. Когда гроб прибыл в Вашингтон, она сняла свое обручальное кольцо, вложила его в руку супруга и сказала помощнику Кену О’Доннеру: «Теперь у меня ничего нет» Фото: AP Проститься с Джоном Кеннеди пришли более 800 тыс. человек. Во главе процессии шли Жаклин Кеннеди и братья президента Роберт и Эдвард. Дети президента ехали в лимузине позади. Кеннеди был похоронен на Арлингтонском национальном кладбище. Когда гроб опустили в землю, Жаклин зажгла на могиле вечный огонь. Церемония транслировалась тремя общенациональными каналами Фото: AP Сомнения по поводу причастности Освальда к убийству Кеннеди подкреплялись и проблемой «волшебной пули». Дело в том, что одна и та же пуля, согласно выводам комиссии, попала в шею Кеннеди, изменила траекторию и ранила сидящего впереди сенатора Конналли. По заключению экспертов у Освальда не было времени сделать более трех выстрелов. Таким образом, объяснить историю «волшебной пули» могло бы только наличие еще одного стрелка (что сходится с теорией о причастности к убийству охранника Джорджа Хикки) Фото: AP / Warren Commission Вопрос о том, кто же убил Кеннеди, вот уже 50 лет дает пищу для писателей, художников, музыкантов и кинорежиссеров. Одной из первых книг на эту тему стал роман Уильяма Манчестера. Написать его автору предложила вдова президента Жаклин. Весь гонорар от книги — $5 млн — поступил в фонд Библиотеки имени Кеннеди. Сенсацией 2011 года стал роман Стивена Кинга «11/22/63» о том, как все обернулось, если бы неведомый герой смог остановить Ли Харви Освальда Фото: AP / Tony Gutierrez В 2013 году, к пятидесятилетию со дня убийства в Далласе 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, издательство Skyhorse Publishing издало 25 книг о преступлении Фото: AP / LM Otero Ни одно событие в американской истории не экранизировалось столь часто, как убийство 35-го президента. Этот мотив является центральным или фигурирует почти в 50 художественных фильмах и сериалах, а также в клипах музыкантов, комиксах и компьютерных играх. В 2017 году в прокат вышел фильм «Джеки» (кадр на фото), который рассказывает о первых днях жизни Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа Фото: Bliss Media 26 октября 2017 года Национальный архив США опубликовал почти 3 тыс. документов об убийстве Джона Кеннеди. При этом президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать не все документы, публикация которых была запланирована, «из соображений национальной безопасности». Оставшаяся часть должна быть рассекречена до конца апреля 2018 года. В одном из документов, в частности, утверждается, что за два месяца до нападения Ли Харви в ходе визита в Мехико в сентябре общался с советским дипломатом, который, как считали американские спецслужбы, был сотрудником КГБ. О том, что КГБ могло быть причастно к убийству Джона Кеннеди, в документах не говорится Фото: Jon Elswick / AP Смотреть

В своей речи новоиспеченный кандидат в президенты вскользь затронул семейные распри, иронизируя, что подобные конфликты не такая уж редкость и не без сарказма отметил отсутствие некоторых родственников на мероприятии, посвященном его выдвижению.

Хотя Роберт Кеннеди называет себя демократом, ранее его чаще всего ассоциировали с крайне правыми республиканцами. Он нередко появлялся на мероприятиях, продвигающих идею о том, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы, был замечен с теми, кто оправдывал нападение на Капитолий 6 января 2021 года или преуменьшал его последствия.

Более того, бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон даже уговаривал Роберта Кеннеди баллотироваться в президенты, рассматривая его как агента влияния, вызывающего хаос, утверждает CBS News.

Тем не менее господин Кеннеди хотя и выразил поддержку экс-президенту в своей речи в среду, но все же раскритиковал его за локдауны, которые принесли, по его мнению, больше вреда, чем пользы.

Несмотря на, казалось бы, крайне необычную для демократов повестку опрос USA Today/Suffolk University Poll показал, что у Роберта Кеннеди неожиданно высокая для аутсайдера поддержка в партии: 14% избирателей, голосовавших за Джо Байдена, готовы теперь отдать свои голоса за него.

Ресурс отмечает, что «это удивительная сила для кандидата, который хотя и имеет известное имя в политике, но сейчас больше известен как поборник развенчанной теории заговора».

Более того, в этом опросе, который проводился с субботы по вторник, автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон получила 5% голосов. И только 67% опрошенных высказались в поддержку Джо Байдена. Еще порядка 13% не определились со своими предпочтениями.

«В 2020 году Джо Байден получил больше голосов, чем любой другой президент в истории США, однако опрос показывает нам, что те же самые избиратели открыты для других демократов для проведения энергичных праймериз»,— приводятся в статье слова директора Центра политических исследований Саффолкского университета Дэвида Палеологоса. Он подчеркивает, что «Кеннеди, хотя и далеко позади (от Джо Байдена .— “Ъ”) на данный момент, начинает с двузначного числа и его нельзя игнорировать».

Екатерина Мур, Вашингтон