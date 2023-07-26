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Бориса Кагарлицкого, обвиняемого в оправдании терроризма, этапировали в Сыктывкар

Социолог и политолог Борис Кагарлицкий (внесен в реестр Минюста иностранных агентов), в отношении которого ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), этапирован в Сыктывкар, сообщает в Telegram интернет-издание «Рабкор», главным редактором которого является господин Кагарлицкий. Об этом в Twitter также сообщила дочь социолога Ксения. Ранее об аресте господина Кагарлицкого не сообщалось.

«Окончились следственные действия по делу Бориса Кагарлицкого. Предъявляют ч.2 ст.205.2 УК РФ (оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета.— “Ъ”). На данный момент его этапировали в Сыктывкар. Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения»,— сообщает издание.

О том, что следователи ФСБ возбудили против господина Кагарлицкого уголовное дело, стало известно 25 июля. Об этом сообщила адвокат психолога Александра Арчагова Юлия Кузнецова. По ее словам, у господина Ачагова проходил обыск в рамках дела в отношении социолога. После этого дочь господина Кагарлицкого написала в Twitter, что ей неизвестно местоположение отца, и что у него отключен телефон.

Часть вторая ст. 205.2 УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Борис Кагарлицкий — российский социолог, кандидат политических наук, главный редактор интернет-издания «Рабкор» и автор одноименного YouTube-канала. Александр Арчагов вел стримы на YouTube-канале «Рабкора». 6 мая 2022 года Минюст РФ признал Бориса Кагарлицкого иностранным агентом.

Эрдни Кагалтынов

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