ФСБ возбудила против социолога Бориса Кагарлицкого дело об оправдании терроризма

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (внесен в реестр Минюста иностранных агентов). Об этом сообщила адвокат Юлия Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Кагарлицкий (признан Минюстом иностранным агентом)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Борис Кагарлицкий (признан Минюстом иностранным агентом)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Я защищаю известного психолога Александра Арчагова. Сегодня у него проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого. Расследование дела ведет ФСБ»,— рассказала ТАСС госпожа Кузнецова. Она отметила, что после обыска господина Арчагова увезли на допрос.

Ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Борис Кагарлицкий — российский социолог, кандидат политических наук, главный редактор интернет-издания «Рабкор» и автор одноименного YouTube-канала. Александр Арчагов вел стримы на YouTube-канале «Рабкора».

В 2018 году Минюст РФ признал Бориса Кагарлицкого иностранным агентом. Основанием для этого стали совместные проекты господина Кагарлицкого с Фондом Розы Люксембург (внесен в реестр иностранных агентов).