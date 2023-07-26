Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ

Фракция КПРФ внесла в Государственную думу законопроект, который предлагает признать утратившим силу постановление Верховного совета РФ о вступлении России в Международный валютный фонд (МВФ). Кроме того, авторы инициативы предлагают денонсировать протокол о вступлении РФ в члены МВФ, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в 1992 году.

МВФ был создан в 1944 году по итогам Бреттон-Вудской конференции для повышения стабильности мировой валютно-финансовой системы. На сегодняшний день членами МВФ являются 190 стран, включая Россию. По состоянию на июнь 2021 года, по данным Банка России, РФ за период членства привлекла из МВФ для поддержания устойчивости своей финансовой системы 15,6 млрд специальных прав заимствования (СДР).

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что МВФ обязывает Россию проводить политику, которая лишает ее валютной самостоятельности, в частности, права повышать или понижать обменный курс рубля, а также обязывает привязывать обменный курс рубля к иностранной валюте.

Кроме того, МВФ не осудил санкции Запада против России, а страны, которые инициировали введение ограничений, не были привлечены к ответственности, отмечается в документе. Соответственно, по мнению авторов законопроекта, участие России в МВФ не имеет смысла.

28 февраля замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что РФ продолжит участвовать в деятельности МВФ на правах члена организации. Он подчеркнул, что для России это выгодно как с имиджевой, так и с практической стороны.

Эрдни Кагалтынов