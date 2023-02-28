МИД: Россия не будет выходить из МВФ

Россия продолжит участвовать в деятельности Международного валютного фонда (МВФ) на правах члена организации, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин. Он подчеркнул, что для России это выгодно как с имиджевой, так и с практической стороны.

«С внешнеполитической точки зрения исходим из целесообразности продолжения полноформатного участия в деятельности такой крупной и влиятельной международной финансовой организации, как МВФ, являющейся значимым элементом послевоенного экономического миропорядка, а также специализированным учреждением ООН»,— сказал диломат в интервью ТАСС.

Он пояснил, что выходить из Всемирной торговой организации (ВТО) Россия также не планирует.

Законопроект о выходе России из МВФ был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2022 года, о выходе из ВТО — в марте. Обе инициативы подверглись резкой критике со стороны правительства.