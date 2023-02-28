Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД: Россия не будет выходить из МВФ

Россия продолжит участвовать в деятельности Международного валютного фонда (МВФ) на правах члена организации, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин. Он подчеркнул, что для России это выгодно как с имиджевой, так и с практической стороны.

«С внешнеполитической точки зрения исходим из целесообразности продолжения полноформатного участия в деятельности такой крупной и влиятельной международной финансовой организации, как МВФ, являющейся значимым элементом послевоенного экономического миропорядка, а также специализированным учреждением ООН»,— сказал диломат в интервью ТАСС.

Он пояснил, что выходить из Всемирной торговой организации (ВТО) Россия также не планирует.

Законопроект о выходе России из МВФ был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2022 года, о выходе из ВТО — в марте. Обе инициативы подверглись резкой критике со стороны правительства.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...