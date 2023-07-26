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Росздравнадзор заблокировал более 1,1 тыс. сайтов, продающих препараты для абортов

Росздравнадзор заблокировал 1181 сайт, на которых размещались предложения по продаже препаратов для прерывания беременности, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

«Росздравнадзором в результате мониторинга информационно-телекоммуникационной сети "интернет" принято решение о блокировке 1181 интернет-ресурса в связи с наличием предложений о розничной торговле лекарственными препаратами, предназначенными для медикаментозного прерывания беременности»,— говорится в заявлении ведомства.

По данным (.pdf) ВОЗ, медикаментозный аборт является самым безопасным методом аборта. Для него используют препараты группы антигестагенов: самый популярный — мифепристон. На его основе выпускают рецептурные препараты для контрацепции «Женале» и «Гинепрестон». По классической схеме для медикаментозного аборта в клинике сначала принимают мифепристон, а затем мизопростол. Их можно использовать только в лечебном учреждении под наблюдением врача.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что продолжат эту работу. Ведомство также сообщило, что предметно-количественный учет (ПКУ) препаратов для прерывания беременности ведут, в частности, их производители, оптовики, аптеки, ИП с лицензией на фармдеятельность и медицинские организации. Пресс-служба заявила, что ведение ПКУ не направлено на снижение доступности препаратов на рынке.

Ранее Минздрав РФ опубликовал проект, который предлагает внести в перечень препаратов для прерывания беременности, подлежащих ПКУ, мизопростол и мифепристон.

18 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав России разработал проект приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности. По его словам, число абортов снизилось в разы, но их число можно сократить еще сильнее. Стремление женщин строить карьеру, откладывая деторождение на потом, министр назвал «порочной практикой».

Подробнее о статистике по абортам в России — в материале «Ъ» «Государственный стандарт прерывания беременности».

Эрдни Кагалтынов

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